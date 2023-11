Milei derrota a Massa en duro golpe al peronismo y se convierte en el nuevo Presidente de Argentina

Le bastaron dos elecciones, la de diputados en 2021 y el balotaje de este domingo, para lograr lo impensado. Javier Milei, el economista libertario que se autodenomina como anarcocapitalista en lo teórico y minarquista en la práctica, se convirtió en el nuevo Presidente de Argentina, en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento ante una inflación galopante y el incremento de la pobreza.

“Hoy comienza el fin de la decadencia argentina”, señaló el mandatario electo. En la misma línea, agregó que “hoy comienza la reconstrucción de argentina”. “Sabemos que hay gente que se va a resistir”, reconoció.

Incluso a las 20.00, antes de que los resultados electorales estuvieran disponibles de manera oficial, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria y el peronismo, salió a reconocer su derrota y confirmar que había llamado a su rival. “Ya hablé con Milei, que es el presidente que la mayoría eligió”, señaló. “Desde mañana la responsabilidad de dar certezas es de Milei”, agregó.

Minutos después, se confirmaron datos que demostraron la distancia entre ambos candidatos. Con el 99,28% de los votos escrutados -y una participación del 76,31%-, Javier Milei obtuvo el 55,69% de los votos, equivalentes a 14,4 millones de sufragios, frente al 44,3% y 11,5 millones de Sergio Massa. Es decir, más de 11 puntos porcentuales de diferencia. Previo a ello, encuestas de la propia Casa Rosada ya daban una ventaja considerable al libertario, razón por la que Massa podría haber optado a hablar antes de los resultados oficiales.

La prensa local destacó que el libertario arrasó en Córdoba con números superiores a los de Mauricio Macri en 2015 y también ganó por paliza en Mendoza y Santa Fe. En la Patagonia también sacó una diferencia importante y achicó en el norte y en la provincia de Buenos Aires, lo que abrió enormes interrogantes sobre que tanto se movilizó el aparato peronista. El voto peronista aguantó en el Conurbano y tuvo una elección sorprendentemente buena en la Capital, pero no alcanzó para descontar, señaló el sitio La Política Online.

El canal Todo Noticias destacó que el último presidente argentino que llegó al poder desde una fuerza nueva y sin base previa fue Juan Domingo Perón, justamente el fundador del movimiento político derrotado en el balotaje de este domingo por Milei.

El presidente electo argentino, Javier Milei, y su hermana, Karina Milei, previo al discurso del nuevo mandatario argentino. Foto: REUTERS.

Poco antes de las 22:00, el mandatario electo salió a dirigirse a la nación, con un discurso leído y tono menos gritado, exceptuando cuando habló de “la casta”. Allí, uno de los presentes le consultó irónicamente: “Javier, sos presidente, por no o por sí”, en referencia al último debate con Massa y las preguntas que este último le hacía. “Parece que sí”, respondió, entre aplausos. “Hoy empieza la reconstrucción de la Argentina”, dijo nada más empezó. “Gracias por lograr el milagro de tener un presidente liberal libertario”.

También tuvo palabras para sus más nuevos aliados, el expresidente Mauricio Macri y la excandidata Patricia Bullrich, a quienes les dio las gracias. “Le agradezco al presidente Macri y a la señora Bullrich que pusieron el cuerpo para defender el cambio que el país necesita. Hoy comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página”.

Sobre el gobierno, Milei respondió a Massa, quien dijo horas antes que desde el lunes, Argentina quedaba en sus manos. “Al gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que llegó una nueva Argentina y que actúe en consecuencia. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato del 10 de diciembre”.

Javier Milei y su novia, Fátima Flórez, tras los resultados de este domingo. Foto: Reuters

Casi dos horas antes del discurso de Milei, Massa aseguró que entregaría enlaces para asegurar el traspaso del poder dando certidumbre a sus compatriotas. “Lo más importante que hay que dejarles a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y la paz ante tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer”.

Y añadió: “Entiendo a aquellos que sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirles en lo personal que traté de dejar todo de mí en esta campaña, lo hice convencido porque amo profundamente a la Argentina, casi con la misma intensidad con la que amo a mis hijos”.

Aunque existía incertidumbre por la continuidad de Massa al frente del Ministerio de Economía, el diario Clarín aseguró que el derrotado candidato oficialista confirmó que continuará en el cargo hasta el pase de mandato.

El ahora excandidato presidencial argentino, Sergio Massa, saluda a sus seguidores tras reconocer la derrota ante Javier Milei. Foto: Reuters

Aunque evitó hablar de dolarización en su primer discurso como presidente electo, Milei aseguró que “la situación es crítica, los cambios que se necesitan son drásticos, no hay lugar para gradualismos, medias tintas”.

En el búnker de La Libertad Avanza, se vieron saltos, gritos y celebraciones mientras el derrotado candidato oficialista entregaba su discurso a sus adherentes. Si bien no se escuchó el discurso en la tienda libertaria, cuando se supo del contenido, se desató la algarabía, con la canción “Se viene el estallido” sonando en los parlantes, una canción que suela aparecer en los eventos de Milei. En el Hotel Libertad, centro neurálgico de la campaña, pusieron en el atril desde el que Milei hablará un logo que rezaba “Presidente electo – República Argentina”.

Al interior del gobierno, hubo reacciones de inmediato, partiendo por el actual mandatario, Alberto Fernández. “El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Javier Milei para garantizar una transición ordenada”, señaló en X, antes Twitter.

Patricia Bullrich, quien poco más de un mes atrás era calificada como “montonera tirabombas” por el ahora presidente electo, y que tras ser derrotada en primera vuelta entregó, junto Macri, su apoyo y el del PRO al libertario, escribió en la misma red social: “Felicitaciones Javier Milei, por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años. Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras. Te felicito de corazón. Comienza una nueva Argentina”.

El propio Macri planteó que “las responsabilidades del desastre económico producido por el gobierno actual, especialmente por la gestión de Massa, no pueden ser exoneradas tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador”, agregando que “el nuevo gobierno de Milei necesitará apoyo, confianza y paciencia de todos nosotros”.

Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la primaria de Juntos por el Cambio contra Bullrich y que en la segunda vuelta anunció su voto en blanco, también tuvo palabras para el presidente electo y su compañera de fórmula. “Felicito a Javier Milei y Victoria Villarruel por haber sido electos presidente y vicepresidenta de nuestro país. Tienen, a partir del 10 de diciembre, la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión que saque a los argentinos de la situación en la que estamos”.

Numerosos mandatarios de la región también emitieron mensajes de felicitación vía X, como ocurrió con Lula da Silva, quien envió asesores comunicacionales a Massa y que fue parte del debate de campaña debido a la animadversión del electo presidente argentino hacia su, próximamente, par brasileño.

“La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”, inició Lula. “Le deseo suerte y éxito al nuevo Gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil estará siempre disponible para trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas argentinos”.

Gabriel Boric, el mandatario chileno, señaló en la misma red social: “Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota. Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como Presidente de Chile trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas”.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al triunfo libertario de Milei en redes sociales. “Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti”, aseveró.

Quien tuvo palabras más duras, que luego salió a intentar atenuar, fue el mandatario colombiano, Gustavo Petro. “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, aseguró. Cerca de 20 minutos después, añadió: “Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia”.

Antes del cierre de las urnas, figuras como el propio Javier Milei, el expresidente Mauricio Macri, la excandidata Patricia Bullrich y Guillermo Francos hicieron llamados a los fiscalizadores de La Libertad Avanza a que se quedaran más allá de la hora en que se acababan las votaciones (18.00), puesto la directriz era que se peleara cada voto.

Desde el comando de Massa, se repetía, antes de que hubiera resultados claros que estaban arriba “por poco, un 1% o 2% arriba”, mientras que en el de Milei, los números que tenían sacaban sonrisas, aún sin datos oficiales. En tanto, La Libertad Avanza señaló mediante Guillermo Francos, potencial ministro de Interior, que la elección se llevó a cabo de forma “transparente”, a diferencia de su postura de la última semana en que acusó un supuesto fraude electoral en primera vuelta.

La votación de Milei

Se tomaron medidas, pero la marea mileísta casi las sobrepasó. Cerca de las 12.40, hizo su aparición Javier Milei en el centro de votación de la Universidad Técnica Nacional (UTN) de Medrano, desatando los gritos de apoyo de los cientos de seguidores del economista libertario. Resguardándose del caos que se registró en la primera vuelta, el 22 de octubre, esta vez se instaló una suerte de pasillo con vallas papales para contener a las decenas de seguidores Milei que se agolpaban contra él.

Rodeado de guardias privados vestidos de negro, pero también con apoyo de fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cruzó el espacio que le reservaron en medio de numerosas cámaras de medios internacionales y locales que se entremezclaban con quienes querían grabar al menos un atisbo del “Peluca”. Allí, padres y madres incluso encumbraban a sus hijos, y a más de un menor se le vio gritando, a coro con el resto, “libertad, libertad”. Incluso, dos fuegos de artificio fueron lanzados hacia el cielo.

En la breve ventana de tiempo que Milei tuvo para hablar, señaló que “esperemos que para mañana haya más esperanza y no tanta continuidad de decadencia. Que hoy a la noche tengamos un nuevo Presidente electo”, con su mano derecha, Karina Milei, a su lado.

También tuvo palabras para su rival, Sergio Massa. “Nosotros estamos muy satisfechos pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que nos han hecho. Estamos muy bien, hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer. Ahora que hablen las urnas, es momento que la gente se exprese”, agregó.

Javier Milei vota durante el balotaje. Foto: REUTERS.

Antes de su llegada, la expectativa de los jóvenes y adultos que lo esperaron era alta. La Tercera conversó con una familia compuesta por padre, madre e hijo, el que andaba con otros dos amigos. Los cinco votaron a Milei. El patriarca, Guillermo Celis, de 47 años, señaló que “desde pequeño tuve ideales más revolucionarios”, sin embargo, a pesar de que “en el pasado voté en blanco u obligado. Me comí varias decepciones”, admitió que “en la primera de Néstor (Kirchner) lo voté, pero después me llevé un baldazo de agua fría, una decepción. Creo que eso que me pasó a mí, también les ocurrió a varios compatriotas, y eso expresa el desencanto, en parte”.

Nahuel tiene 31 años, y se declaró como un seguidor de Javier Milei, incluso desde antes de que el economista irrumpiera en la política nacional, cuando logró un cupo en la Cámara de Diputados en 2021. Supo de la figura en videos de YouTube, y se preguntó: “¿Quién es este personaje, este ‘Peluca’?”. Allí, narró que empezó a indagar en su figura y sus ideas, porque “consumo poca TV, no podés confiar en ella”.

El voto de Tigre

La llegada de Sergio Massa, el actual ministro de Economía a su local de votación en Tigre tampoco estuvo exenta de caos, aunque no al nivel del que se observó en la vereda contraria, de Javier Milei. Pasado el mediodía, el jefe de cartera del Presidente Alberto Fernández llegó a la Escuela 34 Antártida Argentina, lugar en el que aseguró que la presente “es una elección sumamente importante, que define qué país vamos a recorrer, cómo transitar los próximos cuatro años, y tenemos la responsabilidad de construir hacia adelante un sendero de confianza. Queremos que se dé con la responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso electoral, con serenidad y templanza que debe tener un momento tan bisagra para el país”.

Cánticos cruzaban el cielo, en los que se escuchaba: “Sergio, querido, la patria está contigo”. Estuvo acompañado de su esposa, Malena Galmarini, a quien le gritaron “futura primera dama”.

Seguidores de Sergio Massa se lamentan tras la derrota ante Javier Milei. Foto: Reuters

En medio de las acusaciones de La Libertad Avanza de un supuesto fraude electoral en la primera vuelta –donde Karina Milei, “el Jefe”, hizo una presentación ante la justicia por este punto–, Massa aseguró que los comicios se estaban dando con “absoluta normalidad”.

También invitó “a todos los argentinos a transitar este día con reflexión, con serenidad, con esperanza, es muy importante que tengamos la capacidad de saber que empezamos una nueva etapa en Argentina y requiere, además, de la buena voluntad, de la inteligencia, de la capacidad, pero sobre todas las cosas, del diálogo y de consensos necesarios para que la patria recorra un camino más virtuoso en el futuro”.