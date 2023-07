Pence dice que conducta de Trump durante ataque al Capitolio de 2021 fue imprudente pero no criminal

El exvicepresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano Mike Pence dijo el domingo que considera que las palabras y acciones del expresidente Donald Trump previas a los ataques en el Capitolio el 6 de enero de 2021 fueron imprudentes, aunque probablemente no criminales.

“Aunque sus palabras fueron imprudentes, basándome en lo que sé, aún no estoy convencido de que fueran criminales”, dijo Pence al programa “State of the Union” de CNN.

Trump dijo el martes que recibió una carta diciendo que es objeto de una investigación de un gran jurado sobre sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020.

La carta representó la señal más clara hasta la fecha de que Trump, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, podría enfrentarse a cargos penales federales en torno a sus esfuerzos por mantenerse en el poder tras perder las elecciones ante el demócrata Joe Biden.

“Espero que no se llegue a eso”, dijo Pence sobre una posible acusación a Trump: Según dijo, debería dejarse que los estadounidenses determinen si fue responsable.

“Sus acciones fueron imprudentes”, dijo Pence, añadiendo que, “honestamente, no sé cuál era su intención” el 6 de enero de 2021.

Antes del asalto de los partidarios de Trump al Capitolio en 2021, el entonces presidente arremetió repetidamente contra Pence por negarse a tratar de impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden en los comicios de 2020.

Pence dijo el domingo que Trump se equivocó al pensar que el entonces vicepresidente podía anular el resultado. Algunos alborotadores corearon “ahorquen a Mike Pence” durante los disturbios en el Capitolio.

“Sé que cumplí con mi deber ese día”, dijo Pence el domingo.