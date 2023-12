Por qué Harvard y Penn tomaron caminos diferentes con sus rectoras

Mientras se sentaban juntas en una audiencia del Comité de la Cámara de Representantes en Washington la semana pasada, la rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y la rectora de la Universidad de Pennsylvania, Liz Magill, tenían mucho en común: ambas eran relativamente nuevas, rectoras de universidades ricas de la Ivy League.

Y ambos estaban bajo fuego.

Dieron respuestas casi idénticas, vacilantes, a la pregunta de si pedir el genocidio de judíos en sus escuelas es un discurso protegido. Ambas soportaron llamados inmediatos de donantes, exalumnos y estudiantes para que los retiraran.

Luego sus caminos se separaron. Después de la audiencia, los administradores de Penn abandonaron a Magill, quien renunció el sábado. El órgano rector de Harvard consideró la situación en silencio durante unos días. El lunes por la noche le entregaron un voto de confianza.

“Nuestras extensas deliberaciones afirman nuestra confianza en que la rectora Gay es el líder adecuado para ayudar a nuestra comunidad a sanar y abordar los problemas sociales muy graves que enfrentamos”, dijo la junta el martes por la mañana.

La diferencia en los resultados de las dos rectoras se redujo a un puñado de acciones, variables y relaciones que por sí solas pueden no haber importado, pero que en conjunto marcaron la diferencia entre la supervivencia y la renuncia.

La rectora de la Universidad de Pennsylvania, Liz Magill, testifica ante una audiencia del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes en Washington, el 5 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

Gay tenía al menos tres cosas a su favor que Magill no tenía, dijo Michael Poliakoff, presidente y director ejecutivo del American Council of Trustees and Alumni, una organización sin fines de lucro que apoya la diversidad de puntos de vista y el libre intercambio de ideas en los campus universitarios.

Es una conocedora que llegó a Harvard en 2006 y luego se convirtió en decana de la Facultad de Artes y Ciencias. Durante sus 17 años en la universidad, forjó profundos vínculos sociales y profesionales con profesores y tomadores de decisiones. Eso dio sus frutos el lunes, cuando más de 700 profesores firmaron una petición en su apoyo y luego la entregaron a la junta directiva.

Por el contrario, Magill llegó a Penn en 2022, procedente de la Universidad de Virginia. A diferencia de Harvard, los profesores no dieron una amplia muestra de apoyo colectivo tras su testimonio.

Los miembros del liderazgo docente no respondieron las llamadas de los medios para hacer comentarios.

Una de las 25 puertas de Harvard Yard en Cambridge, Massachusetts, el 18 de junio de 2018. Foto: Reuters

Si bien ambas rectoras son mujeres, algo que aún se destaca en los niveles de liderazgo más elitistas de la educación superior, Gay es la primera mujer negra en ser rectora de Harvard. Esa prominencia trascendental es parte del atractivo de Gay para algunos miembros de la comunidad de Harvard mientras lucha contra una historia de racismo. También significa que la universidad está interesada en verla triunfar, dijo Poliakoff.

Quizás lo más crítico para Gay es que dirige una institución que se considera la primera entre iguales.

“Creo que la arrogancia de Harvard es un factor real”, dijo Poliakoff. “En lugar de decir que tienen aún más responsabilidad de liderar, creen que no le deben nada al resto de la educación superior, simplemente se destacan como un modelo a seguir para otros”.

Magill también cometió un error crucial cuando se disculpó por su testimonio la noche después de haberlo pronunciado, dijo Nico Perrino, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales.

Tanto Magill como Gay fueron criticados por sus comentarios iniciales sobre el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, y criticadas por sus respuestas equívocas a una pregunta de la representante Elise Stefanik (republicana por Nueva York) sobre si los llamados al genocidio de estudiantes judíos contarían como acoso.

Pero en los días posteriores a la audiencia del comité, las dos mujeres eligieron caminos diferentes para abordar a sus críticos.

Gay, que asumió el cargo hace seis meses, se disculpó con el periódico estudiantil Harvard Crimson por sus comentarios. “Lo siento”, dijo Gay en una entrevista con Crimson. “Las palabras importan”.

Jessie Brenner, estudiante de la Universidad de Columbia, habla durante una conferencia de prensa en la que pide a la administración del plantel que apoye a los estudiantes que enfrentan el antisemitismo, en Nueva York, el 30 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Magill no sólo se disculpó, sino que publicó un video de casi dos minutos en el que se comprometió vacilantemente a investigar más recortes de los derechos de libertad de expresión para proteger a los estudiantes. Esa promesa tuvo el efecto de socavar su apoyo entre los defensores de la libertad de expresión y dejarla aún más aislada y vulnerable.

“Durante décadas, bajo varios rectores de Penn y en consonancia con la mayoría de las universidades, las políticas de Penn se han guiado por la Constitución y la ley”, dijo. Pero ahora, la universidad “debe iniciar una mirada seria y cuidadosa a nuestras políticas”, un proceso que debe comenzar “inmediatamente”.

El episodio expuso que Magill carecía de convicciones fundamentales, dijo Perrino.

“Si intentas complacer a todos, terminas no complaciendo a nadie”, dijo. Él cree que la disculpa la hizo parecer como si estuviera trabajando en sus creencias en tiempo real.

Hasta ahora, Gay ha sobrevivido a una destitución a pesar de la complicación añadida de las recientes acusaciones de que plagió algunos de sus trabajos académicos.

La Harvard Corporation dijo que tuvo conocimiento de las acusaciones a finales de octubre y que la escuela inició una revisión independiente de su trabajo publicado. Dijeron que la revisión encontró “algunos casos de citas inadecuadas”, pero su análisis no encontró “ninguna violación de los estándares de Harvard por mala conducta en la investigación”.

Gay ha solicitado cuatro correcciones en dos artículos, para insertar citas y comillas que originalmente se omitieron, dijo la junta.

Folletos que dicen "Secuestrado" y que muestran a israelíes tomados como rehenes, en medio del conflicto en curso entre Israel y Hamas, en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 14 de octubre de 2023. Foto: Reuters

Gay también tendrá que liderar una escuela polarizada por su liderazgo. El lunes, una carta firmada por más de 1.100 exalumnos, estudiantes, profesores y personal pedía que Gay dimitiera. La carta dice que Gay “aplica selectivamente los principios de la libertad de expresión para proteger a ciertos grupos sobre otros”.

Exalumnos y donantes de Harvard, incluido Bill Ackman, un multimillonario director ejecutivo de un fondo de cobertura, también expresaron su frustración con la conducta de Gay. El domingo, Ackman envió una carta al órgano rector de la escuela.

“Como resultado del fracaso de la rectora Gay en hacer cumplir las propias reglas de Harvard, los estudiantes, profesores y otras personas judías temen por su propia seguridad, ya que incluso el abuso físico de los estudiantes permanece impune”, escribió Ackman.

A pesar de la presión, a puerta cerrada desde el lunes por la noche hasta el martes, la corporación de Harvard se quedó con Gay.