Presidente de Argentina asegura que la “usurpación” de las Islas Malvinas “debería avergonzar a todo el mundo”

hace 46 minutos Tiempo de lectura: 1 minuto

Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

Alberto Fernández recalcó que su país "no ve plena su soberanía mientras esas tierras sigan usurpadas por el Reino Unido". "No estamos en paz con nosotros mismos si no seguimos reclamando", agregó.