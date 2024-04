Líder del PP acusa a Pedro Sánchez de hacer “el ridículo” y escoger “el camino más indigno”

Después de que Pedro Sánchez anunciara que seguirá en el cargo, tras un período de cinco de reflexión que mantuvo en vilo a España, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, cargó duramente contra el presidente del gobierno, al que acusó de hacer el “ridículo”.

“Ha decidido huir hacia delante”, dijo Feijóo, “usando incluso al rey como actor secundario de su película”. Aseguró que el discurso de este lunes del gobernante socialista es el “más peligroso de los que ha pronunciado”, porque “no quiere oposición, ni justicia ni medios de comunicación”. “Ha sometido a toda la nación a su estrategia personalista”, señaló.

“Donde buscaba respeto, ha encontrado burla. No será ni la última ocurrencia de Sánchez, ni la más brillante. Seguirá con su agonía. Hoy ha perdido una fantástica oportunidad para marchar. Ha escogido el camino más indigno”, afirmó el líder del PP.

A juicio de Feijóo, España necesita un tiempo nuevo. “Quiere que los españoles dimitamos de la democracia”, dijo. “No lo vamos a hacer. No vamos a callarnos. No van a arrinconar a quienes defendemos la libertad de poder ser críticos y exigentes con nuestro gobierno. No van a someter una vez más la dignidad de esta nación a sus intereses. No vamos a volver a lo de los dos bandos”, agregó.

“Lo que ha habido hoy son las amenazas de un presidente”, denunció. “La sociedad española no se va a dejar engañar. Después de su teatro, la realidad no ha cambiado ni un ápice. Sigue habiendo una investigación en la Fiscalía Europea, sigue habiendo dos investigaciones en la Audiencia Nacional y comisiones de investigación que no controla, como la del Senado, sobre lo que ya sabemos, sobre la presunta corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno”, añadió.

Según Feijóo, Sánchez representa “la España del pasado”. Aseguró que no presentará una moción de censura, porque el líder socialista “ha comprado la lealtad de sus socios”.

“Debemos tener claro que todo esto que estamos viviendo no es más que el epílogo de un pasado que vamos a superar”, dijo Feijóo. “España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos”, se lamentó. El líder del PP pidió paciencia a los españoles: “La política que España merece, llegará”.

Aznar: “Caudillismo lacrimógeno”

Por su parte, y tan solo una hora después de que Sánchez anunciara su continuidad al frente del Ejecutivo tras cinco días de reflexión, el expresidente del gobierno José María Aznar también cargó duramente contra el gobernante socialista durante un acto de la Fundación FAES celebrado en el centro de Madrid.

El expresidente del gobierno español, José María Aznar, durante una entrevista con La Tercera. Foto: Mario Téllez

Aznar calificó la actuación del presidente español de “caudillismo lacrimógeno” y “chantaje” a la ciudadanía. “Hemos visto a todo un presidente europeo usar las redes sociales para anunciar un retiro. Se ha chantajeado a la sociedad. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional para ser suplantada por un caudillismo lacrimógeno por la mera apertura de unas diligencias judiciales”, dijo.

Para el expresidente ‘popular’, el comportamiento de Sánchez demuestra “la radical inestabilidad” y la “precariedad” de un gobierno “cuyo único programa consiste en decretar la amnistía que haga impunes los delitos separatistas” y “culminar la confederación del Estado”.