Senado pide al gobierno de Chile tomar medidas concretas contra anexión israelí a partes de Cisjordania

Con 29 votos a favor, 0 en contra y seis abstenciones, el Senado de Chile acordó solicitar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, “revisar todos los tratados entre Chile e Israel para asegurar de que ellos incluyen referencia específica a las fronteras de Israel, reconocidas como las fronteras anteriores a la guerra de junio de 1967, de acuerdo a la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

La votación ocurrió el mismo día en que se esperaba que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentara su plan de anexión de los asentamientos israelíes y del Valle del Jordán. Este plan iría en línea con la propuesta presentada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en enero pasado.

El texto pide que se entreguen “indicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores para que la firma de cualquier acuerdo entre Chile e Israel deba remitirse sólo a las fronteras de 1967 en virtud de la resolución 67/19 de la Asamblea General de la ONU” de 2012 “que reconoce al Estado de Palestina sobre la frontera de 1967 con Jerusalén Oriental como su capital”.

Además, se le solicita al Presidente que tan pronto como sea posible envíe un proyecto de ley que prohíba el ingreso a Chile de productos producidos por las colonias israelíes en territorio palestino. También que se prohíba que “compañías vinculadas con violaciones del Derecho Internacional Humanitario puedan acceder a licitaciones en Chile o a beneficios en virtud de acuerdos firmados entre Chile y otros países, incluyendo quienes provean de insumos a la ocupación”.

Por otro lado, se solicita que se regularice la promoción de turismo hacia Israel y Palestina “para asegurar que no se caiga en publicidad engañosa, como lo es la promoción de viajes a Israel con fotografías de Jerusalén Oriental y Belén, entre otras ciudades palestinas”.

El plan de Trump se basa en la solución de dos Estados. Aunque en términos de territorio propone “el más limitado y no contiguo que jamás se les haya ofrecido a los palestinos por parte de la comunidad internacional”, explica el diario Haaretz. El principio en el que se basa este plan, según Trump, es que “ni los palestinos ni los israelíes serán sacados de sus casas”. Como resultado, el mapa que acompaña el plan permite que Israel anexe los asentamientos, así como también las áreas alrededor de los accesos a las calles.

El plan contempla, por ejemplo, la confiscación de terrenos en Cremisan y Al Makhrour, ubicados en la localidad de Beit Jala, de donde proviene el mayor número de chilenos de origen palestino.

“Creo que es lamentable que el gobierno de Chile no se haya pronunciado todavía sobre este tema. Lo que está haciendo israel no tiene precedentes y es realmente muy grave no solamente porque desequilibra toda posibilidad de un acuerdo de paz en Medio Oriente y toda la posibilidad de la política de dos Estados que hemos propugnado siempre. Creo que se están violando los tratados y acuerdos internacionales y se debe condenar sin ningun matiz al gobierno de Israel por lo que está haciendo”, dijo el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza.