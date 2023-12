¿Qué es la Guayana Esequiba y por qué Venezuela y Guyana se disputan el territorio?

Es un conflicto que se ha mantenido desde 1841, cuando Venezuela denunció una presunta incursión británica en el sector.

Dicho país disputa con Guyana la soberanía del Esequibo, un territorio repleto de minerales y recursos naturales, con una diversidad que la convierte en un punto de interés.

Según datos rescatados por la BBC, su superficie es mayor que la de países como Inglaterra o Cuba, mientras que posee generosas fuentes de petróleo.

El Esequibo —también conocido como Guayana Esequiba— ha estado en los planes de Venezuela desde hace casi dos siglos.

Sin embargo, fue en 2015 cuando el mandatario Nicolás Maduro empezó a intensificar sus reclamos, después de que se descubrieran contundentes nuevas reservas del llamado “oro negro” en el sector.

Pese a que es controlada por Guyana, las autoridades venezolanas la consideran “una zona en reclamación”.

Estas tensiones se agudizaron aún más recientemente, cuando el gobierno de Maduro consultó a los habitantes de su país si apoyan la creación de un Estado de Guayana Esequiba, frente al cual le darían la ciudadanía venezolana a quienes viven ahí.

Las respuestas fueron en una marcada dirección: más del 95% dijo estar de acuerdo, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela.

Tales resultados despertaron preocupación en las autoridades de Guyana, ya que interpretan el escenario como una amenaza.

De hecho, pidieron a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que detuviera el referendo.

No obstante, el gobierno de Maduro manifestó su oposición a dicha solicitud, bajo el argumento de que se trataba de asuntos internos de su país.

Frente a esta situación, la Corte Internacional no les pidió que suspendieran la instancia, pero sí alertó que no pueden tomar medidas en cuanto a esta disputa.

Aún así, las declaraciones de Maduro fueron enfáticas al decir que su objetivo es “recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”.

Pero, más allá de lo dicho, ¿qué hay detrás de esta atención hacia la zona?

¿Por qué Venezuela y Guyana se disputan el Esequibo? Estas son las riquezas del territorio. Foto: Mapa.

Las riquezas del Esequibo, la soberanía de Guyana y el interés de Venezuela

El referendo que organizó el gobierno venezolano se dio ad portas de las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024.

Especialistas en materia internacional consultados por el citado medio aseguraron que este tema en particular genera un consenso general tanto en el oficialismo como en la oposición.

Durante una visita a la región a finales de octubre, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, declaró que no están dispuestos a ceder ni una “pulgada” ante las presiones de Venezuela.

“Es nuestro, cada centímetro cuadrado”, recalcó.

Y esa determinación en sus palabras no es de sorprender. Según explicó a la BBC el geógrafo de la Universidad de Guyana, Temitope Oyedotun, parte de la importancia del Esequibo está en que además de recursos naturales alberga casi un tercio de su población.

“Es parte de Guyana y no me cabe ninguna duda de ello”, subrayó el especialista, quien precisó que no considera que realmente se trate de “una disputa” como tal, ya que su país tiene la soberanía y administración.

Por su parte, el geógrafo de la Universidad de Los Andes en Venezuela, Reybert Carrillo, dijo al citado medio que “desde un punto de vista geográfico, el Esequibo forma parte del Macizo Guayanés (o Escudo Guayanés)”, por lo que “comparte características muy similares con estados de Venezuela como Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas”.

Esas tres áreas son colindantes al Esequibo y ahí figura el Arco Minero del Orinoco, desde donde explotan reservas de oro, cobre, diamante, aluminio y hierro, además de otros elementos de utilidad.

En palabras de Carrillo, se trata de minerales “muy cotizados” a nivel mundial.

Después de que se encontraran múltiples nuevos puntos de petróleo en el Esequibo desde 2015, Guyana se convirtió en una de las economías de crecimiento más acelerado en el globo, hasta el punto que se presume que su PIB crecerá un 25% este año.

Anteriormente, en el 2022, el incremento fue de un 57,8%.

Tales aumentos potenciados por las riquezas naturales contribuyen a que Venezuela vea el territorio como un prometedor sustento económico.

Y a ellas se le suman las fuentes de gas, ya que según afirmó a inicios de este año el ministro de Finanzas de Guyana, Ashni Singh, se estima que sus reservas cubren cerca de 17 billones de pies cúbicos.

Junto con lo mencionado y la fructífera mina de oro de Omai, el Esequibo también cuenta con vastos recursos hídricos.

“Hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Mazaruní, Kuyuwini, Potaro, Rupununi”, detalló Oyedotun a la BBC, mientras que Carrillo enfatizó que el Potaro “alberga una gran variedad de peces y cascadas de hasta 200 metros”, además de “un gran potencial para generar energía hidroeléctrica”.

El Esequibo cuenta con casi 300 kilómetros de costa y aproximadamente 40 kilómetros de aguas marinas, lo que no solo permite la pesca, sino que también “consolidar y extender una salida hacia el Atlántico”, destacó el geógrafo de la Universidad de Los Andes en Venezuela.

“Otorga unos 370 kilómetros de zona económica exclusiva, que dan jurisdicción aduanera. Esto quiere decir que cualquier embarcación que pase por allí tiene que tributar”.

Desde la visión del especialista de la Universidad de Guyana, el gobierno de Maduro está reavivando las tensiones con el propósito de conseguir apoyo político, un factor clave si se considera que el próximo año son las elecciones.

“¿Por qué no le preguntan a los ciudadanos del Esequibo cómo y por quién les gustaría ser gobernados?”, planteó Oyedotun.

En medio de esta situación, las autoridades de Guyana han calificado el referendo como una pieza de “un plan siniestro de Venezuela para apoderarse de territorio guyanés”.