Maduro ordena crear el estado Guayana Esequiba y desconoce jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto que calificó de “soberanía”, ordenó este martes la creación del estado Guayana Esequiba y otorgar la nacionalidad venezolana a todos sus habitantes, desconociendo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Maduro, al dar a conocer su determinación y en respuesta a quienes aseguran que el referendo del pasado domingo sobre el territorio en disputa no es vinculante, manifestó que “el pueblo ha tomado la decisión de crear el estado de la Guayana Esequiba y nacionalizar a todos los ciudadanos que están en ese territorio con su cédula de identidad venezolana, reconocerlos como hermanos de nuestra patria”.

“Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, ahora sí vamos a hacer justicia, ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en unión nacional”, agregó, según en reporte del diario local El Nacional.

El mandatario venezolano insistió en que el resultado del referendo realizado el pasado domingo es una victoria y que con ella los venezolanos tomaron una decisión sobre el territorio en disputa.

“Debe saber el mundo y Guyana que Venezuela tiene una sola voz, el Esequibo es nuestro. La victoria del domingo es una victoria del ejercicio de la soberanía nacional, constitucional. No es una victoria de venezolanos contra otros, es la victoria de la Venezuela unida frente a las pretensiones del gobierno de Guyana y las provocaciones de la ExxonMobil”, añadió.

Tras su decisión, el gobernante caraqueño instruyó a la Asamblea Nacional a debatir y aprobar una ley que conduzca a la creación del mencionado estado Guayana Esequiba.

Anunció, además, la creación de una alta comisión por la Defensa de la Guayana Esequiba, instancia integrada por el Consejo de Defensa, Consejo Federal de Gobierno, Consejo de Seguridad de la Nación y sectores políticos, religiosos y académicos, que será presidida por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.

En referencia a Estados Unidos y otros organismos internacionales, Maduro manifestó que “hoy le dan la orden a Venezuela, ellos dicen que el referendo no es vinculante. Venezuela no recibirá órdenes del norte, Venezuela no reconocerá la jurisdicción ni la competencia de la Corte Internacional de Justicia”.