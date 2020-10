Trump deja hospital en medio de dudas sobre diagnóstico

“Voy a dejar el gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 P.M. Me siento realmente bien. No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas. Bajo la administración Trump hemos desarrollado algunas vacunas y conocimientos geniales. Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años”. Tal como anunció en un mensaje escrito en Twitter a las 15:37 de este viernes y pese a una ola de infectados por la enfermedad en la Casa Blanca a un mes de las elecciones, el Presidente estadounidense Donald Trump abandonó durante la jornada el hospital militar Walter Reed donde se encontraba internado desde el viernes para ser tratado por el Covid-19.

Trump, de 74 años, ha cumplido o excedido todos los criterios estándar del hospital para ser dado de alta y, aunque “todavía no está fuera de peligro”, puede retornar a la Casa Blanca para continuar su tratamiento de Covid-19, dijo su médico, el doctor Sean P. Conley. “En las últimas 24 horas (...) cumplió o superó todos los criterios estándar de alta hospitalaria”, señaló Conley en conferencia de prensa, en la que sostuvo que el mandatario no ha tenido fiebre por más de 72 horas y que sus niveles de oxígeno son normales.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cierra el puño al salir por las puertas del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed después de un cuarto día de tratamiento por la enfermedad del coronavirus. Foto: Reuters

“Aunque es posible que aún no esté completamente fuera de peligro, el equipo y yo estamos de acuerdo en que todas nuestras evaluaciones, y lo más importante, su estado clínico, respaldan el regreso seguro del Presidente a casa, donde estará rodeado de atención médica de clase mundial las 24 horas del día, los siete días de la semana”, destacó Conley.

El doctor de Trump, que es comandante de la Marina, dijo que el Presidente podría reanudar sus actividades normales una vez que “no haya evidencia de virus vivo todavía presente”. Pero también advirtió que era un “territorio inexplorado” que un paciente recibiera una medicación tan agresiva en etapas tan tempranas de la enfermedad. Conley se negó repetidamente a compartir los resultados de las estudios realizados a los pulmones de Trump, señalando que no estaba en libertad de discutir la información porque el mandatario no había renunciado a la confidencialidad médico-paciente sobre el tema.

No estaba claro cuánto tiempo Trump permanecería aislado en la Casa Blanca. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aquellos con síntomas leves o moderados pueden ser contagiosos por hasta 10 días, y deben permanecer en cuarentena al menos durante ese tiempo.

El retorno de Trump a la Casa Blanca se daría en momentos en que todavía se desconoce por completo la magnitud del contagio dentro de la mansión presidencial. La secretaria de prensa Kayleigh McEnany, quien este lunes por la mañana informó que había dado positivo al virus, pero no tenía síntomas, se negó a revelar la cantidad de personal infectado con coronavirus después de que la primera dama Melania Trump, asesores y aliados dieron positivo, citando “preocupaciones de privacidad”.

El helicóptero Marine One llega a la Casa Blanca con el Presidente Trump a bordo. Foto: AP

Al quitarse la mascarilla para responder brevemente a las preguntas, McEnany también rechazó decir cuándo se hizo la prueba de Covid-19 a Trump antes de su diagnóstico. “No les voy a dar una lectura detallada con marcas de tiempo de cada vez que se testea al Presidente”, afirmó McEnany. “Él es testeado con regularidad y la primera prueba positiva que recibió fue cuando regresó de Bedminster”, señaló, en alusión al acto con donantes que el mandatario mantuvo el jueves en su club de golf en Nueva Jersey, donde entró en contacto con 206 personas.

Según The Wall Street Journal, solo alrededor del mediodía del viernes la campaña de Trump envió un correo electrónico a los asistentes al evento en Bedminster, alertándolos sobre el diagnóstico de coronavirus de Trump y reiterando sus procedimientos de seguridad. “Comuníquese con su proveedor médico si usted o alguno de sus seres queridos está enfermo o presenta fiebre, dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios”, decía el mensaje con el asunto “Victoria Trump”. En tanto, la oficina de administración de la Casa Blanca envió recién el domingo un correo electrónico a todo el personal advirtiendo a los empleados sobre si ir a trabajar o quedarse en casa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube escaleras cuando regresa a la Casa Blanca. Foto: Reuters

Y es que la Casa Blanca, como destaca el diario The Guardian, ha sido ampliamente criticada por su falta de transparencia y mensajes contradictorios a raíz del diagnóstico del Presidente. Trump, de acuerdo a lo informado por el periódico, recibió un resultado positivo el jueves por la noche antes de hacer una aparición en Fox News en la que no reveló esos resultados. En cambio, confirmó informes anteriores de que una de sus principales asesoras, Hope Hicks, había dado positivo por coronavirus y mencionó la segunda prueba que se había realizado esa noche para la que estaba esperando resultados. El mandatario no habría revelado su positivo a la espera de hallazgos de una evaluación más exhaustiva del coronavirus, dijeron al diario personas familiarizadas con el asunto. “Recibiré mi examen esta noche o mañana por la mañana”, afirmó Trump durante esa entrevista. A la 1 a.m. del viernes, el Presidente tuiteó que efectivamente había dado positivo.

A medida que el virus se extendía entre las personas más cercanas a él, Trump también le pidió a un asesor que no revelara los resultados de su propia prueba positiva, asegura The Wall Street Journal. “No se lo digas a nadie”, habría dicho el mandatario, según una persona familiarizada con la conversación.

Fuentes citadas por CNN dijeron que Trump había exigido ser dado de alta del hospital el domingo. El mandatario, como siempre, está preocupado por la óptica de permanecer en el hospital, aseguró Jim Acosta de CNN. Le preocupa que la imagen de él siendo hospitalizado “lo haga parecer débil”, indicó una fuente a la cadena televisiva.