Trump ganó en New Hampshire, pero hay señales de advertencia para noviembre

Para Donald Trump, New Hampshire presentó una serie de señales de peligro junto con una victoria contundente.

Con su convincente victoria sobre Nikki Haley en las primarias del Partido Republicano, el ex presidente demostró que una parte dominante del núcleo de votantes de la colectividad todavía está con él y que su impulso hacia la nominación del partido crece. Pero los resultados de New Hampshire también indicaron que Trump corre el riesgo de perder suficientes republicanos (así como una proporción sustancial de votantes independientes) como para crearle un problema como candidato a las elecciones generales de noviembre.

La primera tarea de cualquier candidato es unificar el partido. Pero el 21% de los republicanos que votaron en New Hampshire dijeron que están tan insatisfechos con Trump como candidato que no votarían por él en noviembre, según AP VoteCast, una encuesta de votantes de primarias. De manera similar, el 15% de los republicanos que participaron en los caucus de Iowa la semana pasada señalaron que no apoyarían a Trump en las elecciones generales.

Donald Trump habla durante un acto tras las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire, en Nashua, el 23 de enero de 2024. Foto: Reuters

“En un país polarizado, cualquier candidato tiene que ganar el 90% o más de su partido para ganar una elección”, dijo Whit Ayres, encuestador y estratega republicano desde hace mucho tiempo. “No puedes ser competitivo si no estás cerca del 90%”. En 2020, Trump perdió el 9% de los votantes de su propio partido, según descubrió AP VoteCast, y aún así se quedó corto en las elecciones.

La mayoría de las encuestas nacionales muestran que Trump está empatado o ligeramente por delante del presidente Joe Biden en una hipotética revancha en 2020, y algunos sondeos recientes en estados en disputa le han dado a Trump una ventaja clara.

Pero si bien los demócratas llevan meses preocupados por el desgaste de la coalición de Biden, debido en gran parte al escaso entusiasmo entre los votantes jóvenes y de minorías, las primeras señales de las contiendas por la nominación del Partido Republicano sugieren que los republicanos también podrían tener problemas para mantener unida su coalición de votantes.

Los partidos suelen desarrollar divisiones durante la temporada de primarias que eventualmente sanan, pero Trump es una figura inusual en el sentido de que es universalmente conocido y las opiniones sobre él entre muchos votantes han sido fijadas durante años. Eso sugiere que podría ser más difícil persuadir a los escépticos de Trump dentro del partido para que lo respalden.

Además, Trump en New Hampshire contaba con el 31% de los votantes independientes que optaron por votar en las primarias del Partido Republicano, otra luz amarilla de advertencia para su candidatura. Ganó una mayor proporción de independientes en 2020 (alrededor del 37%, según VoteCast de AP) y aun así perdió esa elección.

Personas ven a Donald Trump hacer comentarios en televisión durante las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire, en The Goat en Manchester, el 23 de enero de 2024. Foto: Reuters

Y entre los votantes independientes en las primarias republicanas de New Hampshire, el 68% dijo que no votaría por Trump en noviembre si fuera el nominado.

“Las deserciones, esa es la asesina”, dijo Mike Madrid, estratega republicano en California. “Hay un problema de debilidad. Se puede debatir qué tan grande o pequeño es su problema con la base republicana, pero una cosa que no se puede debatir es que es mayor que en 2020, y perdió en 2020″.

Madrid, que alguna vez estuvo afiliado a un grupo anti-Trump, dijo que el expresidente estaba dando señales en las encuestas nacionales de hacer crecer su coalición al atraer a algunos grupos de votantes, particularmente hombres latinos, pero que está perdiendo más votantes de otros grupos.

David Winston, un veterano estratega republicano, ha sostenido durante mucho tiempo que los votantes independientes son la clave para las elecciones presidenciales. En un informe sobre las elecciones de 2020, encontró que Trump pasó de ganar a los independientes por 4 puntos en 2016 a perderlos por 13 puntos en 2020, un margen de pérdida mayor que el de cualquier candidato de un partido importante desde el demócrata Walter Mondale en 1984.

En Iowa, el 20% de todos los participantes del caucus, incluido el 15% de los autoidentificados republicanos, dijeron que estaban tan insatisfechos con Trump como candidato republicano que no votarían por él en noviembre.

Dave Kochel, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Iowa, calificó esto como “una enorme señal de advertencia”.

La candidata presidencial republicana y exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, asiste a su acto de las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire, en Concord, el 23 de enero de 2024. Foto: Reuters

“Quiero decir, esa es una cifra grande, y creo que probablemente sea un llamado de atención para que su campaña vea ese tipo de resistencia”, dijo Kochel sobre la cifra del 20%. “Tendrán que descubrir qué hacer al respecto, porque no se pueden ganar unas elecciones si se pierde una cuarta parte de los votos del Partido Republicano”.

Kochel dijo que creía que las encuestas reflejaban sentimientos genuinos hacia Trump y no sólo las uvas agrias de los votantes que apoyaban a otro candidato. “Los habitantes de Iowa no son conocidos por mentir”, señaló, “y son un poco más sensatos. No se dejan atrapar por el momento”.

Al mismo tiempo, la victoria de Trump en New Hampshire ofreció pocos indicios de que su impulso hacia la nominación republicana se estancará.

Los votantes de las primarias republicanas se encontraban entre los menos amigables con el presidente que probablemente encontrará en los estados con los primeros puestos en el calendario de nominaciones. Eran menos conservadores y más de clase trabajadora que los votantes primarios del Partido Republicano en general.

La gente se alinea para votar durante las primarias presidenciales republicanas de 2024, en la Academia Pinkerton en Derry, New Hampshire, el 23 de enero de 2024. Foto: Reuters

Esos grupos se vuelven más abundantes en muchos de los estados venideros, y son grupos que tienden a respaldar firmemente al expresidente.

Alrededor del 70% de los votantes ideológicamente conservadores, por ejemplo, respaldaron a Trump en New Hampshire. Constituían el 57% del grupo de votantes, según encontró AP VoteCast. Pero los conservadores representan casi las tres cuartas partes de los votantes primarios republicanos a nivel nacional, según descubrió NBC News cuando fusionó todas las encuestas que había realizado hasta 2023.

De manera similar, Trump ganó cerca de dos tercios de los votantes que no tienen un título universitario de cuatro años, a menudo considerados votantes de clase trabajadora por los analistas políticos. Constituyeron el 63% de los votantes de las primarias de New Hampshire, pero representan el 69% de los votantes de las primarias del Partido Republicano a nivel nacional, según los datos de NBC News.