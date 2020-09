Trump se enfoca en el electorado de los suburbios

A medida que se acerca la recta final de la carrera por la Casa Blanca, el Presidente Donald Trump ha apuntado consistentemente a un tipo de comunidad: los suburbios.

Durante su campaña Trump ha dicho que el crimen se encuentra fuera de control en las ciudades, por culpa de los demócratas y que esta situación empeorará si el exvicepresidente Joe Biden gana la Presidencia. Trump, a menudo, entrega ese mensaje a los votantes que viven fuera de los centros urbanos, y señala que los residentes de ingresos más bajos se cambiarán hacia los suburbios debido a las políticas de vivienda de los demócratas.

“¿Por qué las mujeres suburbanas votarían por Biden y los demócratas cuando las ciudades dirigidas por ellos ahora están repletas de delincuencia..., (la) que podría extenderse fácilmente a los suburbios?”, se preguntó en Twitter el mes pasado. “Si la izquierda gana poder, ellos demolerán los suburbios”, señaló, cuando aceptó la nominación republicana.

Biden no se ha enfocado de forma directa en los suburbios en sus declaraciones públicas. Sin embargo, señaló que Trump estaba tratando de “asustarlos”.

No es sorprendente el énfasis que Trump ha puesto en estas áreas. Los suburbios se han transformado en un importante campo de batalla a medida que los votantes urbanos respaldan a los demócratas y los habitantes rurales cada vez más entregan su apoyo a los republicanos. Sin embargo, el término aplica a una variedad de comunidades y es probable que los mensajes de Trump no tengan la misma recepción en cada suburbio.

La mitad de los votantes vive en los suburbios, según las encuestas a boca de urna de The Wall Street Journal/NBC. Algunas comunidades suburbanas son más diversas que el país en general y tienen mayores niveles de logro educativo, mientras que otras son menos diversos y menos ricos.

A continuación, tres puntos clave a considerar respecto del perfil político de los suburbios.

Densidad, diversidad y niveles de educación hacen diferencia

Las comunidades que están densamente pobladas, que son racialmente diversas y que tienen altos logros educacionales, tienen tendencia a inclinarse por los demócratas. Las comunidades que son mayoritariamente rurales, blancas y que tienen relativamente pocos graduados de educación superior tienden a inclinarse por los republicanos.

El Proyecto de Comunidades Estadounidenses de la Universidad de George Washington usa estos y otros criterios, incluyendo atributos demográficos, económicos y religiosos, para dividir a los condados en grupos. Los grupos suburbanos más grandes son los suburbios urbanos, las zonas fuera de las áreas habitadas y los suburbios obreros.

Los condados de los suburbios urbanos se parecen cada vez más a ciudades en términos de la diversidad racial y económica y por la densidad. Están compuestos por menos blancos no hispanos que la nación en general y superan el promedio nacional de residentes con títulos universitarios. Los ingresos medios de los hogares también son altos, de aproximadamente US$ 70.000, en comparación con US$ 60.000 a nivel nacional. Al igual que las ciudades a las que rodean, estas comunidades son fuertemente demócratas. Un ejemplo es el condado de Montgomery, Maryland, cerca de Washington D.C.

Los condados ubicados fuera de las zonas habitadas son mucho más rurales y menos diversos racial y étnicamente, pero tienen gran cantidad de graduados universitarios y el ingreso promedio por hogar es alto, de cerca de US$ 65 mil. Un ejemplo de esto es el condado Douglas, de Colorado, fuera de Denver.

Este tipo de condados se inclina por los republicanos. Trump ganó estos condados por cerca de 17 puntos en 2016. Las encuestas de WSJ/NBC muestran que tiene ahora una ventaja más pequeña de 7 puntos.

Un tercer tipo de condado son los obreros, que tienden a tener más trabajadores de manufacturas que todo el país. Ellos están densamente poblados pero no son muy diversos racial o étnicamente y los graduados universitarios son escasos. Un buen ejemplo es el condado Lake en Ohio, no lejos de Cleveland.

Es importante vigilar estos condados en las últimas semanas de cara a las elecciones porque proporcionaron márgenes de voto desiguales para Trump que lo ayudaron a ganar Pennsylvania, Wisconsin y Michigan. Las encuestas de WSJ/NBC News muestran que la carrera está esencialmente empatada en estos condados este año.

Los suburbios están en diferentes momentos políticos

Los suburbios de obreros como grupo se habían inclinado hacia los republicanos en las últimas elecciones. Respaldaron por poco a Barack Obama en 2008, luego lo hicieron por poco hacia el Partido Republicano en 2012 antes de colocarse muy por detrás de Trump, apoyándolo por un margen de 13 puntos.

Los suburbios urbanos más ricos, por el contrario, se mantuvieron fuertemente respaldando a los demócratas, votando por Obama por 19 puntos en 2008 y por la candidata demócrata Hillary Clinton por 18 puntos en 2016. En las encuestas combinadas de Wall Street Journal/NBC, Biden lidera en estos condados en 25 puntos.

En algunos estados, estos condados están uno al lado del otro. Fuera de Detroit, Obama ganó el condado de Oakland, un suburbio urbano adinerado, por alrededor de 14 puntos en 2008 y el vecino condado de Macomb, un suburbio obrero, por alrededor de nueve, una diferencia de cinco puntos.

Ocho años después, Clinton ganó Oakland por unos ocho puntos, pero Trump la superó en Macomb por casi 12 puntos, una brecha de aproximadamente 20 puntos porcentuales.

Los suburbios están cambiando

La población del suburbio urbano del condado de Fairfax, Virginia, está compuesta por 50% de blancos no hispanos en la actualidad, frente al 64% en 2000. En el mismo período, su población asiática aumentó de 13% a 20%.

El condado de Fairfax, un suburbio de Washington, pasó de ser un campo de batalla muy disputado, tanto que el republicano George W. Bush ganó por un estrecho margen, a un condado sólidamente demócrata que Hillary Clinton superó en más de 35 puntos porcentuales.

Los cambios de población han tenido diferentes ramificaciones políticas en otros tipos de áreas suburbanas.

La población del condado de Delaware, Ohio, una zona fuera del área poblada, al norte de Columbus, creció en 84% entre 2000 y 2018, y la proporción de graduados universitarios aumentó en más de 13 puntos porcentuales, a más del 54%. En ese tiempo, siguió siendo un bastión republicano, pero los demócratas obtuvieron avances. En 2016, Trump ganó el condado por alrededor de 16 puntos porcentuales, mientras que el republicano Mitt Romney se impuso por unos 23 puntos cuatro años antes.

En el condado de Beaver, Pennsylvania, un suburbio obrero al oeste de Pittsburgh, la población se ha reducido en más de 9 puntos porcentuales desde 2000 y ha experimentado poco cambio racial o étnico. En 2000, el 93% de la población era blanca y no hispana. Hoy, la cifra es de casi 89%.

Ese condado es uno de los muchos en la región que se ha hecho más republicano. Trump ganó 57% del voto ahí y tiene un margen de victoria de más de 15 mil votos. Él ganó Pennsylvania por solo 44 mil votos.