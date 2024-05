Escritor estadounidense Paul Auster muere a los 77 años

El reconocido escritor estadounidense Paul Auster falleció este martes a los 77 años de edad, según informes de la prensa de ese país.

El prolífico autor murió en su hogar en Brooklyn, Nueva York, tras complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

El creador de la aclamada “Trilogía de Nueva York” había lanzado a fines de 2023 Baumgartner, su nuevo libro de ficción, el que fue publicado en Chile este año.

A lo largo de su carrera, Auster no solo escribió diferentes novelas, sino que también trabajó como director y escritor de diversas películas, como La vida interior de Martin Frost y Lulu on the Bridge.

Ya en marzo de 2023, su esposa, la también autora Siri Hustvedt había informado que Auster le habían diagnosticado cáncer en diciembre de 2022, después de haber estado enfermo por varios meses.

Paul Auster junto a Siri Hustvedt.

“Está siendo bombardeado con quimioterapia e inmunoterapia”, en el Memorial Sloan Kettering, en Nueva York, un centro médico especializado en el tratamiento contra el cáncer, indicó en ese momento su cónyuge.

Además, Auster había pasado por trances complejos, como la bullada muerte de su hijo, Daniel, en 2022, por “sobredosis accidental de drogas”.