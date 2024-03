Baumgartner: ¿Cómo comprar el nuevo libro de Paul Auster?

El reconocido escritor estadounidense Paul Auster lanzó hace unas semanas Baumgartner, su nuevo libro de ficción.

Tras la publicación de Un país bañado en sangre el año pasado, el autor vuelve con una obra de 264 páginas, en donde narra una historia sobre el amor, la vejez, la memoria y el duelo.

A lo largo de su carrera, Auster no solo ha escrito diferentes novelas, sino que también ha trabajado como director y escritor de diversas películas, como La vida interior de Martin Frost y Lulu on the Bridge.

¿De qué trata el libro?

Baumgartner narra la historia de un hombre que está cerca de su jubilación, lo que desencadena en él múltiples recuerdos, así como también una nueva forma de ver el mundo que le devuelve las ganas de vivir.

De esta manera, y tras el fallecimiento de su esposa Anna, decide seguir adelante y tener una nueva relación, surgiendo así diferentes acontecimientos y situaciones del destino.

Es así como, a lo largo del libro, la nostalgia por la ausencia de su mujer causa que se intercalen otras historias, en las que el protagonista reconstruye su biografía, desde su juventud en Newark hasta la vida de su padre como un revolucionario fracasado en Europa del Este.

¿Dónde comprar el libro Baumgartner de Paul Auster?

Existen diferentes opciones para comprar el libro Baumgartner de Paul Auster, una de estas puede ser de manera presencial en las librerías o de forma online.

Si se opta por adquirir la novela a través de Internet, se debe ingresar a la página de Planeta de Libros y seleccionar una de las versiones disponibles, es decir, el eBook por $9.500 o el escrito en rústica con solapas a $18.900.

Por otro lado, los lectores también pueden comprar el libro Baumgartner de Paul Auster por medio del sitio de Buscalibre, en donde la obra tiene un valor de $17.010.