Ucrania se prepara para anunciada contraofensiva ante Rusia

La tan esperada contraofensiva de Ucrania parece inminente. Las tropas se encuentran en movimiento, ya cuentan con municiones y solo sería cuestión de días para que entren en acción.

Por ejemplo, las tropas de la 43 Brigada de Artillería Separada de ese país tienen casi todo lo que necesitan, ya descansaron, tienen muchas municiones y ahora poseen varios obuses autopropulsados avanzados de fabricación alemana.

Las líneas del frente de Kiev están llenas de movimiento de vehículos y ataques de artillería, indicó la cadena CNN, con explosiones regulares que golpean objetivos rusos vitales en las áreas ocupadas.

El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, ha dicho que los preparativos están “llegando a su fin” y el Presidente Volodymyr Zelensky aseguró que “ocurrirá” una contraofensiva, mientras objeta cualquier fecha exacta de inicio. “Es posible que ya haya comenzado, ha indicado, puede que falten semanas. No lo sabemos, y ese hecho es una fuerte medida del éxito de Ucrania cuando esto comienza”, dijo.

Según el diario The New York Times, pese a los preparativos las tropas no han podido avanzar debido al lodo existente, producto de la primavera que ha sido fría y lluviosa, lo que hace que el suelo esté incómodamente embarrado para las maniobras, y un fuerte viento puede limitar las operaciones de los drones vitales de vigilancia y ataque. “Hasta que mejore el clima, no habrá contraofensiva”, dijo un teniente de la brigada llamado Serhii que habló con el periódico. “Los vehículos se atascarán y luego, ¿qué haremos si comienza el tiroteo?”.

Miembros del servicio ucraniano disparan un obús D30 en una línea del frente, cerca de la ciudad de Bajmut, Ucrania, el 23 de abril de 2023. Foto: Reuters

Serhii tomó la decisión de retirar todos los nuevos Panzerhaubitze 2000 del campo, por temor a que los obuses de 60 toneladas no pudieran escapar si eran atacados. La semana pasada, uno tuvo que ser remolcado cuando se atascó en el barro. Durante el fin de semana, en la posición de retaguardia de la unidad en la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, las tropas estaban ocupadas raspando una capa de lodo muy endurecida de las bandas de rodadura y el blindaje.

El objetivo militar obvio para las fuerzas ucranianas sería avanzar para recuperar un punto de apoyo en las costas del mar de Azov, indicó The Guardian. Si pudieran atravesar el territorio controlado por Rusia, cortarían las líneas de suministro a las tropas que actualmente atacan a Kherson y cortarían el puente terrestre de Rusia a Crimea.

Las carreteras y vías férreas a través del sur de Ucrania hacia la península, tomadas en los primeros días de la invasión, son la única ganancia sustancial de Vladimir Putin en su guerra, añadió el periódico británico. Cortarlos cambiaría el cálculo estratégico y sería una humillación militar aislar las bases militares y los civiles pro-Moscú en la península de Crimea. Las tropas rusas estarían entonces conectadas a Rusia solo por el puente de Kerch, que ya ha sido gravemente dañado en un presunto ataque ucraniano.

Sin embargo, sería un impulso arriesgado. Rusia ha cavado hileras de trincheras, llenas de campos minados y defensas antitanque. Atravesarlos requiere una operación combinada, con la fuerza suficiente para evitar que Rusia cierre las brechas iniciales.

Después de perder Kharkiv y Kherson, las fuerzas de Moscú han tenido al menos siete meses para preparar el próximo objetivo probable del ataque ucraniano: Zaporiyia, indicó CNN.

Eso ha sucedido, con vastas redes de defensa de trincheras que se pueden ver desde el espacio. Ese reconocimiento de su enormidad no es necesariamente un cumplido en 2023. Según la cadena estadounidense, al ser algo que cualquiera pueda leer en Google, no es bueno para los ataques precisos y rápidos avances blindados.

La cadena dice que las últimas 72 horas son las que más han dado cuenta de la falta de preparación de Rusia. Primero, el aparente despido del viceministro de Defensa a cargo de la logística, Mikhail Mizintsev, a quien se le conocía como el “carnicero de Mariupol”. El Ministerio de Defensa ruso no ha detallado su destitución, simplemente emitió un decreto de que Alexey Kuzmenkov ahora tiene su trabajo.

Un miembro del servicio ucraniano dispara un obús D30 en una línea de frente, cerca de la ciudad de Bajmut, Ucrania, el 23 de abril de 2023. Foto: Reuters

Al destituir a ministros clave en los momentos previos a que su Ejército enfrente el contraataque de Ucrania, Moscú envía un mensaje de desorden, dijo CNN.

A ello se suma las críticas de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, quien en una entrevista dio cuenta de la magnitud de los problemas que enfrentan sus fuerzas, como que tienen poca munición, que es posible que tengan que retirarse de Bajmut. En todo caso, los expertos aclaran que las palabras de Prigozhin no son confiables.

La contraofensiva se espera que sea una prueba crítica para Ucrania. La guerra se ha asentado en líneas de frente casi estáticas durante varios meses, con las fuerzas rusas aún controlando casi una quinta parte del país, y el costo de la ayuda militar y financiera a Ucrania aparentemente comienza a preocupar a algunos aliados occidentales.

Se estima que las muertes rusas son al menos el doble de las pérdidas ucranianas, pero un proyecto de ley y el reclutamiento de las prisiones han aumentado el número de tropas.

La inteligencia de EE.UU. advirtió en febrero que Ucrania podría no acumular suficientes tropas y armamento, y no alcanzar sus objetivos para recuperar territorio, según revelaron documentos de defensa filtrados. Esto, a pesar de que la contraofensiva sirvió como fuerza impulsora detrás de un programa de entrenamiento rápido y una entrega masiva de ayuda durante el invierno.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo la semana pasada que Ucrania había recibido 1.550 vehículos blindados y 230 tanques, junto con grandes cantidades de municiones de la alianza y países socios. Los países de la OTAN también entrenaron y equiparon nueve nuevas brigadas blindadas, dejando a Ucrania en una “posición fuerte” para seguir tomando territorio, afirmó Stoltenberg a los periodistas en Bruselas.

A medida que el nuevo equipo ha cruzado la frontera y han pasado las primeras semanas de la primavera, ha habido conjeturas cada vez más intensas sobre cuándo y dónde podría comenzar el contraataque.

Según The Guardian, Zelensky y sus ministros no se han mostrado reacios a desarrollar la ofensiva que se avecina. El diario indicó que hablar de ello ayuda a impulsar la moral interna y a mantener a Ucrania en las noticias de los países occidentales que envían ayuda vital. Potencialmente, también podría socavar la moral en Rusia.

Aún así, la especulación en espiral está frustrando a algunos altos funcionarios, que han pedido paciencia, tanto en el país como en el extranjero.

“Numerosos escenarios de contraofensiva que ahora se están lanzando al público podrían usarse como guiones para películas. Pero escribiremos nuestra historia nosotros mismos”, dijo la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, en una conferencia reciente.

El asistente presidencial Mykhailo Podolyak fue más mordaz sobre el comentario fuera de Ucrania, y pidió a los aliados que se centren en llevar armas al frente en lugar de jugar a ser generales de sillón.

“Los ‘observadores militares’ discuten si la ‘segunda temporada’ será tan exitosa como la primera. Los analistas políticos advierten que si la audiencia cae, los inversores considerarán renovar la serie para una tercera temporada”, escribió en una publicación agudamente satírica en Twitter. “Los ‘fans’ están insatisfechos: las fotos de paisajes destruidos y heridos ya no tocan las fibras del corazón, y los show-runners muestran la falta de creatividad”.