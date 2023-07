Zelensky pide a los países latinoamericanos que apoyen el plan de paz ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió a los países latinoamericanos que apoyen el plan de paz propuesto por su Gobierno y su adhesión a las sanciones contra Rusia durante una conferencia por vídeo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

“Hemos propuesto un plan de paz y nos gustaría que todos los estados se unieran en torno a él. Nuestras tropas están expulsando al enemigo con armas, y los políticos y sociedades de otros países pueden apoyarnos en varias iniciativas de paz. Queremos que Latinoamérica se una, y queremos que Argentina se una. Es muy importante”, ha explicado Zelenski, según un comunicado.

Además, el mandatario enfatizó la necesidad de que los países latinoamericanos se unan a las sanciones contra Rusia.

“El liderazgo ruso debe sentir que están aislados. No deberían ser bienvenidos en algunos países africanos y no deberían poder hacer negocios con Latinoamérica. Es inaceptable estrechar las manos de líderes rusos manchadas de sangre (...) Aquí en Latinoamérica se pueden tomar posiciones más activas”, ha añadido.

El presidente enfatizó que los puntos del plan “son específicos y están relacionados con la superación de todas las crisis experimentadas por los ucranianos como resultado de la agresión rusa”.

Zelensky ha solicitado a estos países apoyo político para Ucrania, y aseguró que el fin de la guerra llegará con la devolución de todo el territorio ucraniano ocupado y con el juicio a responsables de crímenes de guerra.

“Nosotros definitivamente no queríamos esta guerra. Los ucranianos están siendo puestos a prueba, y es una gran tragedia. La guerra no solo significa pérdidas. Pero para no perder todo lo que tenemos, necesitamos ganar. Es por ello por lo que empezamos a luchar, para no ser destruidos. Nosotros no entramos en territorio de Rusia; ellos han entrado en nuestras casas y han matado y violado a niños”, manifestó el mandatario ucraniano.