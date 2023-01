Académicos de la U. de Chile dan explicaciones en la Cámara por tesis con contenidos en favor de la pedofilia: “El trabajo debió haber sido detenido en cualquier instancia”

Durante la tarde de este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se reunió de forma extraordinaria para recibir a representantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Asistieron a la sesión el decano, Raúl Villarroel, y el director académico, Mauricio Folchi.

La instancia fue agendada para que las autoridades académicas de la institución estatal dieran las explicaciones respecto a las tesis de alumnos de la facultad que fueron cuestionadas en redes sociales a fines de diciembre por sus contenidos en favor de la pedofilia. El martes 27 de diciembre la rectora Rosa Devés emitió una declaración pública anunciando la creación de un comité para “examinar y pronunciarse sobre la pertinencia ética y formativa de las investigaciones realizadas en el marco de los procesos de graduación y titulación en cuestión”.

La sesión de este miércoles en el Congreso se prolongó durante dos horas. El primero en intervenir fue el decano Villarroel, quien indicó que “el Consejo Universitario respaldó la creación de un comité informante de carácter asesor que examinará y se pronunciará sobre la pertinencia ética y formativa de estos trabajos”.

Villarroel informó a la Comisión parlamentaria que el comité tiene 30 días para elaborar un informe y podrá hacer recomendaciones “resguardando las condiciones para el ejercicio libre de la investigación académica”.

Asimismo, fue enfático en señalar que “ningún trabajo académico puede abordar la pedofilia de una manera inadecuada y con semejante liviandad”.

“Como decano considero que tanto los trabajos teóricos como empíricos deben tener como marco mínimo el respeto por los derechos humanos, y en este caso de manera especial, el de niños, niñas y adolescentes”, sentenció Villarroel.

Finalizando su intervención, el académico manifestó que se adoptaron tres medidas para abordar la materia. Así, detalló que se hará una “instrucción de investigación sumaria que avance sobre lo ocurrido y defina eventuales responsabilidades que deriven de estos hechos”.

A lo anterior, se suma “la ampliación de la actual base de composición y el fortalecimiento del funcionamiento del comité de ética de la investigación en ciencias sociales y humanidades”. Por último, señaló Villarroel, se desarrollará una “revisión del funcionamiento del sistema del comité académico de los diversos programas de estudios de pre y posgrado de la facultad”.

Defensoría de la Niñez

A su turno, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, fue tajante en su intervención asegurando que “aunque se crea que lo teórico no tiene trascendencia, sí lo tiene”.

“Cuestionamos severamente el comportamiento y el quehacer de la universidad”, afirmó Muñoz.

Intervenciones parlamentarias

Entre los diputados que hicieron uso de la palabra, la primera fue la diputada Camila Rojas (Comunes), quien aseguró estar tranquila en que “la Universidad de Chile esté tomando las acciones necesarias, y espero que esto ocurra en todas las instituciones de educación superior del país. Esta comisión podría aportar en este sentido, a través de una carta a las universidades del Estado”.

El diputado independiente Hotuiti Teao fue más duro e indicó que “haber permitido que esta tesis haya salido a la luz es una irresponsabilidad enorme”.

“Es de mi mayor interés que estas situaciones no se repitan”, aseveró el parlamentario.

En la misma línea, a juicio del diputado Luis Malla (PL), la polémica “se alzó porque la pedofilia es algo que no podemos aceptar”.

“Atestiguamos la difusión de una apología a la pedofilia frente a la que sentí rechazo y náuseas”, afirmó el parlamentario.

En consideración del diputado independiente Stephan Schubert, las tesis “ponen sobre la mesa dos cuestiones relevantes: la constante relativización de la violencia en las universidades y la calidad de los procesos de revisión en la universidad”.

“Saber que la tesis bastaron para obtener un título profesional en la Universidad de Chile me da una vergüenza tremenda”, reconoció el diputado.

El integrante de la Comisión de Familia -instancia que también participó de la discusión- Diego Schalper (RN), evidenció su molestia al no ser recibido por la rectora de la universidad, Rosa Devés.

“La Universidad de Chile no solo de un prestigio extremadamente importante, sino que además recibe fondos públicos, por lo tanto, está plenamente sujeta a la fiscalización de la Cámara. Que la rectora Devés no nos reciba, por lo menos a mí me parece un agravio bien lamentable”, aseguró.

Por su parte la diputada Emilia Schneider (CS) hizo énfasis en la libertad académica e hizo un llamado a “discutir en serio” sobre el tema y no solo cuando conviene.

“En ningún caso tiene que significar una apología a la vulneración de derechos de la niñez”, aseguró la legisladora frenteamplista.

El presidente de la Comisión, el diputado Juan Santana (PS), planteó que “el Estado no puede omitirse en debates como estos, porque precisamente su rol es regular cómo se fortalece la academia respetando los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”.

“Este incidente nos ha estremecido”

Mauricio Folchi, director académico de la facultad, aseguró tomar las intervenciones de los diputados “como parte de esta experiencia de aprendizaje, en particular como académicos de una universidad pública”.

“Este incidente, por así decirlo, nos ha estremecido”, reconoció Folchi.

Folchi, además, detalló los pasos que se deben seguir para inscribir una tesis en el plantel e indicó que “el trabajo debió haber sido detenido en cualquiera de las instancias”.

Finalmente, la Comisión aprobó de forma unánime diversos oficios para conocer el reglamento académico para la presentación de tesis, el registro de estos trabajos, así como aquellos que recibieron fondos públicos.