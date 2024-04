Un general “incómodo”: Yáñez fue el primero en irse de la cuenta pública del fiscal nacional en la antesala a su renuncia y formalización

A las 10:55 de la mañana, cinco minutos antes de que comenzara la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, llegó hasta el edificio, ubicado en calle Catedral 1421, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez. A diferencia del resto de los invitados, y sólo igualando al Presidente de la República Gabriel Boric, el alto oficial y su escolta -dos autos y dos motos- ingresaron por un costado del inmueble, directo al subterráneo, esquivando así a la prensa apostada en la explanada del recinto. Y es que el momento que viven ambas instituciones es considerado de alta tensión. Esto luego que el Ministerio Público decidiera solicitar la formalización del uniformado -que se materializará el 7 de mayo- por su presunta responsabilidad de mando tras el estallido social, situación que lo tiene con un pie afuera de la institución, a cinco meses de terminar su mandato.

El ingreso del general Yáñez. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

Yáñez fue la última autoridad que ingresó al auditorio donde el fiscal nacional Ángel Valencia rendiría cuentas de su segundo año de gestión. Al llegar al lugar donde debía sentarse, el general saludó a todos los asistentes de esa fila: el Presidente, la ministra del Interior Carolina Tohá, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Blanco y algunos parlamentarios. El abrazo más apretado y entusiasta se lo dio al subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara. Ya ahí en espera del balance, intercambió palabras con el Mandatario y también con el anfitrión de la ceremonia.

Ricardo Yáñez se fue primero de la cuenta pública del fiscal nacional. En la imagen, junto al ministro Luis Cordero. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Visita protocolar y fugaz

No pocos esperaban la actitud que tomaría Yáñez en la cita, teniendo en cuenta que por la actuación del ente perseguidor no podrá terminar su periodo al mando de Carabineros, como era su objetivo. Esto en base al denominado “criterio Tohá” que se instaló en La Moneda y que obliga a quienes están sujetos a la autoridad del Ejecutivo a abandonar el cargo para afrontar una audiencia de formalización, como es el caso. Pero su visita a la Fiscalía fue protocolar y fugaz. Como llegó justo cuando iba a empezar la cuenta pública se sentó a un costado de la primera fila, al lado del ministro de Justicia Luis Cordero. Desde ahí habían pocas posibilidades que se cruzara con quienes tomaron la determinación de imputarle responsabilidad penal por el mando de las lesiones -y un homicidio- ocurridos tras el 18-O: el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz y la jefa de Alta Complejidad Ximena Chong. El primero estaba en la cuarta fila y la segunda no asistió ya que, justamente, está en un juicio contra el ex Fuerza Especial Claudio Crespo, quien es sindicado como el responsable de dejar ciego al estudiante Gustavo Gatica en 2019. Por estos días enfrenta a la justicia por un episodio anterior y ahí la persecutora busca condenarlo.

General Yáñez se retira antes de que termine la cuenta pública. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

Tras escuchar un rato a Valencia, el general -a eso de las 11:58- tomó su gorra institucional y salió raudo rumbo a La Moneda. Ante las autoridades se excusó diciendo que tenía una actividad impostergable por un encuentro internacional de policías que se desarrolla esta semana en el país. Sin embargo, no pocos vieron en esta actitud una señal: el general estaba incómodo y tal como llegó salió en su vehículo escoltado por guardaespaldas en lo que sería su último encuentro oficial y con uniforme con los integrantes del Ministerio Público.

Quienes lo conocen aseguran que el general Yáñez ya está listo para dar un paso al costado. Aunque alberga la última carta que se jugó esta semana. Un recurso de nulidad de derecho público, un acto civil, en el cual solicitó una medida prejudicial: que se suspenda su formalización para preparar una demanda contra la Fiscalía por “inventar” un delito que no existe y acusando una “persecución feroz”. A esto se suma la petición de remover a Chong y Armendáriz, por no darle garantías de objetividad. Ya antes le fue mal con una solicitud idéntica, pero desde su entorno se sostiene: nada se pierde con probar.

La salida del director de Carabineros desde la Fiscalía. Foto: José Carvajal Vega / La Tercera.

Valencia aún no decide

Consultado el fiscal nacional por esta última petición, Valencia explicó. “Toda persona que se encuentra expuesto a un proceso penal tiene derecho de oficiar la garantía o las acciones que la ley le confiere y cuando más se le puede reprochar a una persona que ejerza su defensa de la forma que mejor parezca para sus intereses, del normal con la ley, de la buena fe, etc. de la ética profesional. Y me parece, por lo tanto, si el general Yáñez está enfrentando un proceso judicial, más se le puede reprochar su defensa y que esa acción es en función del interés de esa persona. Yo me quedo con esas afirmaciones”, dijo.

Junto con esto aclaró: “Hay una solicitud de inhabilidad por parte del general Yáñez, está pendiente todavía la resolución, pedimos un informe, conforme de acuerdo a nuestros procedimientos existentes, pedimos un informe al fiscal Armendáriz relacionado con esa solicitud. Pero todos los fiscales, los fiscales de Chile, los fiscales cuentan con la confianza del fiscal nacional”.

General “all in” ante la justicia

Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) acogiera a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad, pero rechazara suspender la causa en su contra, la defensa del general Yáñez activó una batería de acciones judiciales en diferentes instancias, todo con el fin de frenar la causa para la cual se le formalizará la próxima semana.

A nivel administrativo, tal y como lo hizo en noviembre del año pasado, ingresó un recurso de inhabilidad contra la fiscal Ximena Chong y Xavier Armendáriz por medio de un escrito al fiscal nacional, Ángel Valencia.

En este escrito, acusa que existe una imparcialidad en la investigación, la vulneración de derechos. Aquello va en el línea de lo planteado también en noviembre del año pasado cuando también presentó un recurso de inhabilidad.

En el escrito de aquel entonces, la defensa de Yáñez sostenía que los fiscales “han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″.

Pese a que aún no se resuelve el nuevo requerimiento, el año pasado el fiscal Valencia rechazó la solicitud.

Ante la nueva solicitud, el fiscal nacional ofició a Armendáriz para que entregue sus descargos, con el fin de poder resolver la solicitud del general director de Carabineros.

Con la presencia del Presidente Gabriel Boric, el fiscal nacional Ángel Valencia entrega la cuenta pública correspondiente al período 2023. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El general ante la Corte

Pero no sólo medidas administrativas son las que solicitó el general director de Carabineros. Y es que esta semana también recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para ingresar tres tipos de acciones judiciales.

La primera de estas fue el martes, luego de que el abogado Jorge Martínez ingresara un recurso de amparo ante el tribunal de alzada argumentando que se ha visto “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” de Yáñez “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”. En esa línea, se sustenta que la Fiscalía se ha extralimitado en sus funciones -entre otras cosas- porque aumentó de 400 a 1.386 los casos de vulneraciones a los derechos humanos en la carpeta. Pese a eso, la Corte determinó declarar inadmisible dicho recurso.

“Aceptarlo importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige, sin perjuicio de la cautela de garantías ya ejercida en los mismos antecedentes”, sostiene la resolución.

El miércoles Martínez también ingresó un recurso de no innovar en favor de Yáñez, todo basándose en que “se ha visto privado de su derecho al conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material”.

Por otro lado, también presentó una “medida precautoria” para suspender la tramitación de la causa y preparar una demanda contra el Ministerio Público. En este recurso la defensa del general apunta a que la Fiscalía está imputando un delito que no existe. Para la tramitación de este recurso se asignó al ministro del Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda, quien revisará los antecedentes de esta.