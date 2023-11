Boric y audio filtrado: “El señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante la justicia”

El Presidente Gabriel Boric, en medio de su gira por San Francisco, Estados Unidos, para participar de la cumbre APEC, se refirió a la revelación del audio sobre supuestos pagos de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que involucran al abogado Luis Hermosilla.

Como se sabe, los audios en cuestión, revelados por Ciper Chile y por los que la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra Hermosilla, corresponden a una reunión entre el abogado, el empresario Daniel Sauer -quien es su cliente-, y la abogada Leonarda Villalobos, en la que se habla de pagos a funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

En un punto de prensa, tras sostener un encuentro con representantes de empresas del programa Copec Wind Ventures en la ciudad estadounidense, el Mandatario fue consultado por la eventual participación de funcionarios públicos en el caso investigado.

“Todo funcionario público que esté involucrado en casos de corrupción tiene que responder a la justicia. Acá no va a haber perdonazo ni complacencia, no me refiero en particular a las declaraciones del señor Hermosilla, él tendrá que responder por sus actos y sus dichos”, partió diciendo el Jefe de Estado.

Y luego profundizó: “Acá no se puede defraudar la fe pública, pareciera que estamos frente a una red de corrupción, de desfalco y de evasión de impuestos gravísima, que como dije en un comienzo afecta a quienes más lo necesitan. Si los impuestos no son una regalía para el Estado, con los impuestos se construyen los consultorios donde se atienden la mayoría de los chilenos, se construyen las carreteras que conectan los lugares más recónditos y la infraestructura de los colegios que han estado tanto tiempo abandonados”.

Acto seguido, el Mandatario envió un mensaje a los posibles involucrados: “Entonces a ese grupo de personas –no quiero meter a todos en el mismo saco- pero a quienes estén en esas prácticas, les digo muy claramente, así como los delincuentes que cometes hurtos o asesinatos en las calles, que tengan cuello y corbata no nos intima en lo más mínimo, los vamos a perseguir con la más fiera convicción que nos otorga tener la ley de nuestro lado”.

Para después lanzar un aviso al abogado: “El señor Hermosilla y quienes sean sus cómplices tendrán que responder ante la justicia como corresponde”.

La máxima autoridad ya se había referido al caso que involucra al abogado Hermosilla este miércoles, también desde San Francisco, pero a través de su cuenta de la red X.

“Llegando a San Francisco (USA) para participar en la APEC veo detalles de los graves hechos investigados por Ciper. Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas”, escribió el Mandatario en la red social.

“No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Paralelamente seguiremos avanzando en proyectos como el de anti evasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales. Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”, agregó.