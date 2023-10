Cadem: 65% cree que la nueva Constitución se rechazará en diciembre

Este domingo se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública, que realiza Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, los cuales arrojaron que la opción “En contra” de la nueva Constitución se mantiene como mayoría, alcanzando un 54% de las preferencias.

No obstante, entre quienes aprueban el texto, se registró un aumento de tres puntos porcentuales, llegando al 31%.

Pese a lo anterior, las expectativas para el plebiscito –recogidas por el sondeo de opinión- dan cuenta de que un 65% piensa que ganará el rechazo a la propuesta constitucional, contra un 25% que cree que vencerá la alternativa “A favor”.

En ese contexto, entre los que rechazarían la nueva Constitución, un 66% está totalmente decidido, y entre los que la aprobarían, el 56%. Asimismo, Entre indecisos, un 21% podría votar en contra, 11% a favor y 68% no sabe, no responde o no vota.

En el caso de que no hubiese elecciones en diciembre, un 56% de los encuestados cree que sería malo o muy malo para Chile y un 52% atribuiría la responsabilidad a todos los partidos políticos.

Aniversario del estallido social

En otro punto, y en el marco de la conmemoración del cuarto aniversario del estallido social, un 88% cree que el país actualmente está peor en delincuencia, un 84% en hechos de violencia, un 73% en calidad de la política, 68% en orden público, 66% en situación económica, 64% en pobreza y 60% en confianza de instituciones.

Pese a ello, un 63% sigue creyendo que la crisis que vivió el país hace cuatro años fue principalmente una expresión de un descontento social generalizado.

Finalmente, sobre los Juegos Panamericanos que se están disputando en Santiago, hubo un incremento de diez puntos en los últimos tres meses entre quienes tienen mucho interés en el evento (41%) y además de un alza de ocho puntos entre quienes consideran que el hecho de ser sede tiene bastante impacto en la imagen internacional de Chile (61%).