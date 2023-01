Chile Vamos y Demócratas interpondrán hoy requerimiento ante el TC para impugnar indulto a Mateluna y otros seis condenados

Pese al inicio de una nueva semana, la crisis que vive el gobierno producto de los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros 12 condenados por delitos vinculados al estallido social está lejos de extinguirse.

Y es que este lunes, Chile Vamos y Demócratas finalmente presentarán un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los indultos concedidos a Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social. En el caso del resto de los beneficiados, según se señaló, no se interpondrá acción pues no se trata de casos de casos que requerían de decretos fundados, que son precisamente los que se objetan ante el TC.

En concreto, el escrito lo suscriben los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos Demócratas; por parte la UDI lleva la rúbrica de Javier Macaya, Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Iván Moreira y José Miguel Durana; por RN, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea y Rafael Prohens; mientras que de Evópoli firman el documento Luciano Cruz-Coke, Felipe Kast y Sebastián Keitel.

Uno de los principales argumentos que sostiene el recurso suscrito por la oposición y Demócratas, es la presunta “desviación de poder” que implicaría el indulto concedido a Jorge Mateluna, pues para quienes firman el documento es “una verdadera revisión de sentencias judiciales“.

“El Decreto Impugnado (indulto) constituye un caso manifiesto de desviación de fin o desviación de poder, donde se ha utilizado la letra y el texto del artículo 32 numeral 14 de nuestra Constitución, para una finalidad distinta a la establecida por el poder constituyente originario y derivado, procediendo inconstitucionalmente a una verdadera revisión de sentencias judiciales, actividad que como hemos señalado es privativa de los órganos que constitucionalmente se encuentran habilitados para ejercer jurisdicción, y que en materia penal, corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia”, señala el escrito al que tuvo acceso La Tercera.

Esa acusación se levanta -en parte- por las declaraciones que el Mandatario manifestó desde Brasil, donde defendió el perdón concedido a Jorge Mateluna y, a la vez, aseguró que estaba convencido de su “inocencia”:

“Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia (...) Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión (…) de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso y, por lo tanto, invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”, fueron las palabras de Boric el 2 de enero.

En tanto, más temprano, el senador y timonel UDI, Javier Macaya, señaló que la presentación del recurso se concretaría a las 11.00 y apuntó en conversación con Radio Pauta que el “gobierno todavía tiene una oportunidad de enmendar el error causado, el daño que se está causando, la sensación de impunidad que se genera en los millones de chilenos que vieron esto como algo bien atentatorio a lo que es la principal preocupación del país”.

Para concretar esta arremetida ante el TC, el partido que lidera el senador Macaya convocó a tres abogados constitucionalistas que participaron en la redacción de los argumentos jurídicos y que tramitarán la causa ante el tribunal: Jorge Barrera, Constanza Hube y Felipe Hübner.

“El Decreto Impugnado otorgado al señor Mateluna no es fundado; no lo es formalmente, al no señalar los motivos que inducen a la decisión de indultar ni los antecedentes tenidos a la vista que explican lo dispositivo del Decreto Supremo, ni desde una perspectiva sustantiva, al no estar revestido dicho acto administrativo de razones serias que motiven su decisión, evidenciando que es una consecuencia de la mera voluntad caprichosa de su autor”, acusan en el requerimiento.

Esta será la primera vez en su historia que el TC tenga que revisar la legalidad de un decreto de indulto particular otorgado por el Presidente de la República. Pese a que probablemente el caso lo pierdan -pues la mayoría de los ministros del tribunal tienen una inclinación progresistas- al menos forzarán un pronunciamiento respecto del fondo y, en el escenario de un fallo dividido, la argumentación del voto de minoría podría servir para casos similares que ocurran en el futuro, según señalan conocedores de la arremetida.