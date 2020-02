Comerciantes de Viña del Mar demandarán al Estado

Los comerciantes de Viña del Mar presentarán una demanda contra el Estado, por los daños que han sufrido decenas de locatarios tras los disturbios registrados desde el inicio del Festival.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio local, Rodrigo Rozas, quien precisó que la demanda “será en contra del Estado, por no garantizar el orden y la seguridad pública. Tenemos 10 locales saqueados, y los empresarios sabemos dónde están las debilidades en el diseño del plan de protección. Hubo una desproporción en las prioridades y la responsabilidad es de la intendencia y Carabineros”, manifestó.

Entre los mayores daños al comercio destacan los que sufrió el Hotel O’Higgins, que anunció un cierre indefinido, y un cuartel de Bomberos ubicado en las inmediaciones. Se suman a esto los saqueos a un supermercado, una multitienda y una librería, junto con una afectación a la mayoría de los locatarios del centro de la Ciudad Jardín, que han debido cerrar sus negocios a las 18 horas.

Con 18 años ofreciendo gastronomía árabe, “Jerusalem” , sufrió uno de los actos más violentos que se registraron. Un grupo que provenía de los desmanes de la plaza , rompió mobiliario de la terraza del local y hasta su dueño sufrió lesiones luego de enfrentar a quienes lo amenazaron. “Al primer descuido de Carabineros corrió una muchedumbre, unas 500 personas fáciles, unos empezaron a levantar una barricada y yo lo salí a impedir, para resguardar a mis trabajadores: me gritaron “te vamos a quemar el local, facho”, cuando yo soy un comerciante que no tiene partido. Me tercié a golpes, sufrí lesiones, me asusté mucho, porque me arriesgué sin pensarlo. Habría sido mejor que quemaran el local”, relató el locatario Rosario Vives (56).

El diputado Andrés Celis (RN) fue duro al reclamar que “el intendente no fue capaz de cumplir con su deber de mantener el orden público, tuvo que intervenir el ministro Blumel y todo lo visto es las calles de Viña del Mar, no hacen más que confirmar lo que observamos del estallido social, una máxima autoridad que fracasó”.

A esta acción se suma la querella que presentó ayer la alcaldesa Virginia Reginato, por los desmanes registrados el pasado fin de semana.