Con áreas especiales para niños y sala de lactancia: Hoy se inauguró el primer vacunatorio municipal del país en Ñuñoa

Esta mañana la ministra de Salud, Begoña Yarza, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, inauguraron el primer vacunatorio municipal de Chile, ubicado en las dependencias del ex Cesfam Salvador Bustos, en la comuna de Ñuñoa.

A nivel comunal las campañas de vacunación se llevan cabo en gimnasios, colegios, o en los Centros de Salud Familiar (Cesfam), sin embargo, y gracias a esta iniciativa realizada por la Municipalidad de Ñuñoa y su dirección de salud, desde hoy existe por primera vez en el país un establecimiento municipal habilitado exclusivamente con este fin.

Al respecto, la alcaldesa de Ñuñoa destacó que en primera instancia respondieron a la campaña de inoculación “con puntos (de vacunación) que estaban ubicados en colegios o en el polideportivo, y estuvo bien, respondimos bien: los funcionarios y funcionarias de la salud lograron estar a la altura del desafío”.

“Pero al pasar el tiempo no podemos seguir sacrificando infraestructura tan importante como nuestros colegios y espacios deportivos por una campaña de vacunación que sigue siendo tan importante como el primer día”, destacó la autoridad comunal.

Así, indicó, es como surgió este proyecto: el buscar una forma de asegurar la vacunación y hacerlo de una manera accesible y ordenada, “para que vecinos tengan la total claridad de que tendrán un proceso resguardado y con los más altos estándares de calidad”.

Inauguración del nuevo vacunatorio comunal de la comuna de Ñuñoa.

Este primer vacunatorio comunal, puntualizó, cuenta con todo lo necesario para continuar con las campañas de inoculación.

“Tenemos espacios especiales para niños y niñas, tenemos una sala de lactancia, baños sin distinción de género, en línea con lo que estamos trabajando en nuestro gobierno local, y además estamos implementando tecnología para que la toma de turnos sea lo más eficiente y expedita posible”, detalló la alcaldesa Emilia Ríos.

“Creemos que esta es una infraestructura que es un aporte para la estrategia nacional de salud pública y por lo tanto estamos muy orgullosos de eso”, añadió.

La ministra de Salud, Begoña Yarza, y el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, participa de la inauguración del nuevo vacunatorio comunal de la comuna de Ñuñoa

Por su parte, la ministra de Salud, Begoña Yarza destacó esta “esta tremenda iniciativa”, añadiendo que el sistema de salud del país “tiene la capacidad de llegar con las vacunas a todos los chilenos”, y que hoy este nuevo vacunatorio se instaló con “pertinencia y con estándares de dignidad”.

“Celebro esta iniciativa (...) en este centro hay también espacios con pertinencia de edad. Los niños van a tener un lugar que la alcaldesa instaló que no es igual a los lugares para adultos, y eso es entender que la salud no no es solo la prestación de salud, sino o que hace salud y hace la salud pública y la relación que establecemos con las personas desde un estándar de dignidad, de respeto, de derecho”, añadió.

Así, el vacunatorio, “no solo cumple con el estándar de proveer de vacunas, sino que también cumple con ese estándar que anhelamos para la salud pública, que es esta mirada de derecho con pertinencia en edad, en género”, sostuvo. ”Lo que yo Invito en que otros territorios podamos tener iniciativas como esta”.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila por su parte recordó por su parte que la pandemia “no ha terminado”, y en ese sentido, indicó, es importante recordar la importancia de la vacunación para la vida escolar. “Queremos que nuestros niños, niñas y jóvenes se puedan vacunar para que puedan retornar a las escuelas y hacer la vida más normal”, sostuvo.

“Hemos visto en estos días cómo el distanciamiento, el confinamiento y el estar fuera del espacio escolar afectó la vida de niños y niñas. Parece que desaprendimos la sociabilización”, añadió, indicando que lo que buscan “es invitar a las familias, a las y los profesores, a las comunidades escolares, a que promuevan la vacunación”.

“Hoy día tenemos un porcentaje de sobre el 80% de niños vacunados entre 6 y 17 años, pero también sabemos que los porcentajes, los promedios más bien, esconden realidades”.

Sobre este punto, advirtió, “si vamos al detalle de curso por curso, establecimiento por establecimiento, comuna por comuna, nos vamos a dar cuenta que no tenemos ese porcentaje del 80% y por tanto, tendríamos que empezar a implementar otras medidas que van a distanciar nuevamente a los niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educacionales”.

“Queremos que las familias se sientan invitadas en todo el país a vacunar a sus hijos e hijas”, añadió. “Necesitamos avanzar en esto para poder completar el proceso educativo”.