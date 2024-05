Chile Vamos pide a republicanos “sensatez y realismo” para cerrar filas en torno a candidatura de Bellolio en Providencia

La postura fijada por la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien sostuvo que Jaime Bellolio no era el candidato a alcalde de su colectividad en Providencia, causó molestia en Chile Vamos, desde donde destacaron la competitividad del exministro para la elección del próximo 27 de octubre.

Junto con afirmar que no era la carta republicana, Hurtado agregó que Bellolio “tiene que tener claro que somos dos proyectos distintos, que somos muy distintos y que hasta ahora nuestro comité electoral no ha tomado una decisión sobre si habrá apoyo o no al candidato de Chile Vamos o tendremos uno propio”, el lunes en T13 En Vivo.

Los dichos de Hurtado, quien además es la candidata republicana a la alcaldía de Recoleta, generaron una inmediata reacción en Chile Vamos, desde donde llamaron a la “sensatez” al Partido Republicano, para que cierre filas en torno a la candidatura de Bellolio en la contienda municipal.

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que “si republicanos tiene un buen nombre sería bueno conocerlo”. En esa línea, agregó la dirigenta del gremialismo: “Hemos insistido en llevar a los mejores candidatos sin importar el partido, y Jaime Bellolio es una figura con alto conocimiento y muy buena evaluación ciudadana”.

“No se entiende que siempre haya discrepancia cuando el nombre es el más competitivo”, remató Hoffmann.

En tanto, la vicepresidenta de RN, la diputada Ximena Ossandón, aseguró que “Bellolio es el candidato de Chile Vamos y esperamos que republicanos lo apoye porque la gente entiende que es el candidato de la oposición”.

“Esperamos sensatez, realismo y generosidad de parte de republicanos para continuar con Providencia”, complementó Ossandón.

A su vez, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, indicó que el exministro “no es el candidato del pacto del Partido Republicano, pero eso no significa que pueda alcanzar algún acuerdo con republicanos en el sentido de priorizar el nombre de Jaime si es el más competitivo”.

Respecto a la negociación para llevar a un candidato único para la comuna, la timonel de Evópoli aseguró que “es un tema que está todavía abierto, pero es un hecho objetivo que republicanos tiene un pacto separado y tiene legítimamente el derecho a presentar los candidatos que quiera”.

Fuentes de Chile Vamos, además, no descartan que los dichos de la secretaria general de republicanos tenga que ver con una estrategia de negociación para presionar y conseguir que los candidatos de su tienda sean ratificados por la coalición de centroderecha.

Junto con esa lectura, agregan las mismas fuentes, es que en Chile Vamos se produjo molestia porque los dichos vengan de una de las candidatas de republicanos a un municipio que está dentro de las prioridades de Chile Vamos para conquistar, como es el de Recoleta, hoy en manos de Daniel Jadue (PC), y que ha generado enredos en la conversación que están llevando adelante los partidos.

Un tercer factor, transmiten en Chile Vamos, es la distancia que se produjo entre José Antonio Kast -fundador y líder del Partido Republicano- con Bellolio, que ya venía de tiempos en que ambos eran militantes de la UDI por los denominados temas valóricos -siendo el exministro representante de un ala más liberal- y cuya lejanía se cristalizó cuando Bellolio se mantuvo en el gremialismo, desistiendo de sumarse al proyecto político de Kast.

El análisis interno del Partido Republicano

Consultada Hurtado por la molestia que se desató en Chile Vamos luego de sus afirmaciones, indicó que “hemos definido participar en un número acotado de municipios, menos del 20%, porque entendemos que es fundamental la coordinación para derrotar a la izquierda radical. Y estamos a la espera de que otras fuerzas de oposición aceleren sus definiciones y actúen con visión y sentido de país”.

De igual manera, desde el entorno de Hurtado aseguran que la posición que fijó respecto a la comuna de Providencia se debió a una respuesta a lo que había dicho Bellolio en Mesa Central.

“Es necesario que haya un acuerdo amplio. En el caso de Providencia yo me inscribí en las primarias, fui el único que me inscribí, no se inscribió nadie más, por tanto yo siento que soy el candidato de toda la oposición”, aseguró el pasado domingo.

Asimismo, quienes han conversado con la secretaria general de republicanos, aseguran que en el caso de Providencia el partido tiene tres opciones: presentar un candidato, omitirse o no presentar un candidato, pero sin que ello signifique un apoyo para Bellolio.

El apoyo para el candidato de Chile Vamos, la tercera alternativa, agregan las mismas fuentes, estará dado por lo que ocurra en otras zonas del país como San Bernardo, Recoleta o Concepción.