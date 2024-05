Ruth Hurtado: “Jaime Bellolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, abordó este lunes las elecciones municipales y afirmó que el exministro Jaime Bellolio (UDI) no es el candidato de su colectividad para la alcaldía de Providencia.

“Él tiene que tener claro que somo dos proyectos distintos, que somos muy distintos y que hasta ahora nuestro comité electoral no ha tomado una decisión sobre si habrá apoyo o no al candidato de Chile Vamos o tendremos uno propio... (...) quiero dejarle claro a toda la audiencia: Jaime Bellolio no es el candidato del Partido Republicano en Providencia”, dijo la secretaria general en T13 En Vivo.

A fines de abril, el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, confirmó a Bellolio como la carta de Chile Vamos: “Vamos a respaldar a Jaime Bellolio para que sea candidato en la comuna de Providencia, así como hemos definido también cerca de otras 100 (candidaturas) en que no hay ninguna discrepancia entre los distintos partidos que forman Chile Vamos”, dijo en aquella oportunidad Galilea.

Bellolio ya había adelantado esa definición unos días antes: “Hoy día hablé con la secretaria general de la UDI (María José Hoffmann) y también la secretaria general de RN (Andrea Balladares), y ambas ya ratificaron que yo también soy el candidato único de la coalición”.

Pero Hurtado ahondó en sus críticas a cómo ha trabajado Chile Vamos y sostuvo que “nosotros aún no conocemos los 200 municipios donde tienen preacuerdo, ellos saben desde el principio lo que nosotros queríamos...”.

“Las conversaciones son permanentes, nosotros hemos mostrado toda la disposición al diálogo, a poder llegar a una buena coordinación, nuestro objetivo siempre ha sido enfrentar al PC y al Frente Amplio en aquellos municipios donde tan mal lo han hecho”, añadió la exconvencional, apuntado entre esas comunas a Recoleta.

“Han tenido una silla musical de nombres y todos les han dicho que no. Así como nosotros hemos sido generosos en apuntar solo a un 18% de las comunas, esperamos que ellos (Chile Vamos) también sean generosos y se abran a apoyar mi candidatura en la comuna de Recoleta”, apuntó.

Las palabras de la secretaria general de republicanos se dan un día después de que el propio Bellolio dijera que esperaba que esa tienda no presentara otro candidato en Providencia y que le dieran su apoyo. “Espero que así sea”, sostuvo.

El exsecretario de Estado argumentó que “no podemos darnos el lujo de ir divididos en Providencia, porque no es una comuna de derecha, es súper diversa. (...) se requiere una mirada amplia, una mirada del centro y no solo de la derecha (...) eso lo tienen que entender Republicanos, Amarillos y Demócratas”.

Y, en esa línea, Bellolio dijo que le interesaba que hubiera un arco amplio de apoyo. “Espero apoyar a todos sus candidatos a concejales”, señaló.

Las declaraciones cruzadas entre ambos dirigentes ocurren en medio de las negociaciones municipales de la oposición, donde republicanos ha acusado a Chile Vamos de demorarse en la toma de decisiones.

Por lo mismo, en esa coalición leyeron la intervención de Hurtado como una forma de presionar para que se zanjen comunas donde se omitirá el bloque en favor de ellos.