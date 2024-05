¿Quién llena el vacío por la izquierda en Valparaíso?: el nuevo cara a cara entre el FA y el sector de Sharp

La noche en la que el oficialismo determinó que habría primarias en Valparaíso, el 10 de abril, el alcalde Jorge Sharp estuvo en contacto con el Presidente Gabriel Boric. En las horas previas al cierre de las tratativas, desde el Frente Amplio (FA) se buscaba que el jefe comunal compitiera en dichos comicios, para así posicionarse como candidato del pacto que firmaron con la DC, llamado Contigo Chile Mejor.

Pero las gestiones de los partidos con el alcalde no fueron fructíferas. Si bien el FA estaba dispuesto a omitirse de dicha contienda, esa no era la voluntad del resto de partidos. Ello no logró convencer a Sharp de correr por la nómina oficialista.

De hecho, desde el partido del Presidente, Convergencia Social (CS), levantaron la candidatura de la concejala Camila Nieto, a quien Sharp conoció cuando estudiaban juntos en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. En esa misma escuela ambos conocieron a Diego Ibáñez, presidente de CS y con quien el alcalde se reunió días antes del cierre de las negociaciones.

Pese a la cercanía que se intentó recuperar en el pasado -Sharp también llegó a reunirse con Gonzalo Winter para hablar del futuro del sector-, hoy el Frente Amplio y el proyecto político del alcalde de Valparaíso corren por carriles separados, por lo que cada bloque deberá asumir el desafío de conquistar al electorado de izquierda de la comuna.

La tarde del sábado de la semana pasada fue el propio jefe comunal quien presentó a su candidata para sucederlo en el sillón municipal que él ocupa desde 2016. Se trata de Carla Meyer, trabajadora social de profesión y egresada de la Universidad de Valparaíso, quien ha trabajado en el municipio que encabeza Sharp. En la actualidad, se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Valparaíso.

Meyer, además, integra Transformar Chile, el colectivo fundado por Sharp que reúne a exconvencionales como Eric Chinga y Tania Madriaga. Planea llegar a la papeleta de octubre como independiente, sin la necesidad de pasar por primarias, y para eso ya comenzó a recolectar las 1.100 firmas que necesita.

“Con el proyecto de Alcaldía Ciudadana queremos seguir y tenemos una candidatura que fue proclamada en un encuentro ciudadano con más de 900 vecinos de Valparaíso (...). Esperamos que sea la primera mujer alcaldesa en nuestra comuna”, sostuvo Sharp el fin de semana.

La candidata dijo a La Estrella de Valparaíso que “con Jorge Sharp somos parte del mismo proyecto político”. Sobre su administración, afirmó que “son ideas innovadoras que encaminan a Valparaíso a tiempos mejores. Ciertamente hay cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que fortalecer (...), pero es innegable que estamos en una mucho mejor posición que cuando llegamos”.

Consultada por La Tercera sobre sus diferencias con Nieto, Meyer afirmó que “la central es que esta candidatura depende del patrocinio de vecinos y vecinas, no del resultado de negociaciones entre partidos que acordaron una primaria para decidir su candidato o candidata. Es, por lo tanto, una candidatura ciudadana, popular, cercana a las juntas de vecinos y a organizaciones sociales, culturales, económicas y deportivas (…). Nuestro proyecto es colectivo, con las manos limpias y sin aceptar las presiones de grupos que despojaron a Valparaíso en las administraciones anteriores”.

A su vez, como parte de su campaña, Nieto ha compartido en redes sociales registros junto a figuras frenteamplistas como Winter, los diputados Gael Yeomans y Jorge Brito, el senador y expresidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, y Valeria Cárcamo. También se reunió con Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, para conocer cómo abordó la seguridad en la ciudad colombiana durante su administración.

“Es momento de un recambio. Valparaíso necesita un proyecto que se haga cargo de las necesidades históricas y los desafíos pendientes que deja la actual administración”, señaló el senador Latorre.

La semana pasada, luego de que Sharp anunciara que no irá a la reelección, Nieto manifestó que “Valparaíso no está en su mejor momento (...). Esta candidatura busca hacerse cargo de la frustración que hoy día muchos porteños y porteñas sentimos al transitar por nuestra ciudad. Sin duda reconocemos que ha habido avances en esta administración, pero se necesita proyectar un trabajo distinto y un liderazgo que sea mucho más convocante”.

De todas formas, los porteños tendrán otras opciones. En las primarias que acordó el oficialismo que se celebrarán el 9 de junio, además de Nieto, estarán en la papeleta Guillermo de la Maza (DC), Boris Kúleba (PS), Consuelo Requena (Regionalistas Verdes), Sebastián Tobar (Partido Liberal) y Omar Valdivia (PPD).

El lunes, en conversación con CNN, Sharp señaló que “hoy día la primaria del oficialismo en Valparaíso tiene como voceros a Paulina Vodanovic (presidenta del PS) y a Alberto Undurraga (timonel de la DC)”. Además, aprovechó de defender sus años de gestión: “Yo le podría decir que Valparaíso no huele a pichí. Y si hay lugares que se encuentran en esa condición, no son muy distintos a los que pueden existir en otras ciudades puertos del país o en algunas ciudades con la vida intensa que tiene una capital regional”.