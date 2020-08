Crimen de empresario en Concón: cae presunto autor intelectual y móvil apunta a disputa de terreno

La confesión de la pareja del sicario colombiano Víctor Gutiérrez Londoño (34) fue lo que confirmó las sospechas. La mujer, quien está detenida desde fines de julio, relató con nombre y apellido quién sería la persona que le habría ofrecido $ 5 millones a Gutiérrez para que asesinara al empresario Alejandro Correa (60), quien residía en Concón.

La identidad que reveló la pareja del sicario ya era conocida tanto para la fiscalía como para la PDI, y era un hombre que figuraba en las pesquisas. Se trata de Renato López Fuentes, un empresario de Viña del Mar que se dedicaba al rubro de los rellenos sanitarios y el negocio de áridos. López, según quienes están al tanto de los antecedentes de la causa, se limitaba al giro de su empresa y no contaba con una larga tradición empresarial. Su firma la inició él mismo, luego de dejar atrás un pasado que incluyó ser objeto de indagatorias penales. De hecho, en su historial policial figura una causa por tráfico de drogas.

El nombre de López tampoco era desconocido para Correa. El empresario de Concón, quien fue baleado a las afueras de su casa el 18 de mayo, también sabía de su existencia. Hace un tiempo que venía enfrentando una disputa por un terreno que era de su propiedad, situado en la comuna de Quilpué. El terreno de 13 hectáreas lo adquirió en 1996, cuando la zona tenía un uso de suelo rural. Con el tiempo, el paño fue adquiriendo cada vez más valor, debido a un cambio en el uso de suelo que ocurrió posterior a su adquisición. Quienes están al tanto del valor de este terreno comentan que tiene buena conectividad con las principales avenidas y el centro de la comuna. Correa tenía planes inmobiliarios para estos predios.

Fue parte de ese terreno el cual López habría ocupado, a través de la empresa en la cual él era su representante. La sociedad, cuyo nombre es Rellenos Controlados R y A SpA, ocupó algunos predios que eran de propiedad de Correa, los cuales cercó y utilizó para las faenas propias de su negocio. A pesar de que Correa le solicitó en más de una ocasión que se fuera, López hizo caso omiso a todas esas peticiones. Como la disputa no pudo resolverse entre ambas partes, Correa optó por judicializarla. Y esa no fue su única gestión. A su vez, presentó una denuncia ante la fiscalía local de Quilpué. Hizo lo mismo ante la municipalidad de esa comuna. A la ocupación de la empresa de López se sumó la que hicieron otras personas, quienes estaban asociados en una agrupación que buscaba soluciones habitacionales.

De acuerdo a los antecedentes que maneja el fiscal del caso, Stefan Kramar, y la PDI, habría sido la disputa por este terreno lo que motivó a López a encargarle al sicario colombiano el homicidio. Según se ha podido constatar, de los $ 5 millones acordados, solo se alcanzó a pagar la mitad.

López será formalizado este miércoles por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del homicidio calificado que terminó con la vida de Correa. Con esto, la PDI ya tendría identificado a quien supuestamente encargó el crimen, así como el que lo ejecutó materialmente, quien hoy está en prisión preventiva. El chofer y la pareja del sicario, en tanto, fueron formalizados en calidad de cómplices.

Este martes, luego de la detención de López, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, aseguró que para la policía civil era muy importante “sacar de circulación este tipo de delitos que no son comunes”, y agregó que la arista vinculada con el terreno de Quilpué será desarrollada por el fiscal Kramar durante la audiencia de este miércoles.

Por su parte, el ministro del Interior, Víctor Pérez, también viajó hasta Valparaíso para manifestar la “satisfacción” del gobierno con los resultados de la investigación llevada por la PDI junto con la Fiscalía de Viña del Mar. “El asesinato del señor Correa no solo impactó a la región, sino que a todo un país, porque se establecía una modalidad de crimen y asesinato a la que no estábamos acostumbrados”, dijo Pérez.

Este martes, por su parte, la familia de la víctima optó por no hacer declaraciones. El abogado penalista Juan Pablo Hermosilla asumirá la representación de la familia en la causa. Hermosilla detalló que están recabando los antecedentes para presentar prontamente una querella y hacerse parte del caso. “No tenemos ninguna evidencia dura hasta el momento, porque aún no hemos revisado la carpeta investigativa, pero lo que sabemos es que en principio se trataría de una persona con la cual habría habido una disputa por un terreno en la zona de Quilpué. No ahondaremos más mientras no conozcamos oficialmente los antecedentes”, aseguró Hermosilla.