Dos menores fallecidos y 40 casas quemadas: lo que se sabe de la noche en que el fuego volvió a azotar Valparaíso

A poco más de un mes de los incendios que arrasaron los cerros de la comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, una nueva catástrofe golpea a la región de Valparaíso, ahora en la comuna homónima, y otra vez con resultados fatales. Tres focos prácticamente simultáneos durante la noche de este miércoles terminaron con dos menores fallecidos, al menos 40 casas afectadas, un bosque consumido por las llamas y una bengala captada por una cámara como posible causante del origen de uno de los focos.

Todo inició a las 20:55 horas. Un llamado alertaba a Bomberos de la zona por “estructuras completamente en llamas en la Avenida Tomás Ramos con Cantera”, en el sector alto del Cerro Cordillera, lo que provocó que las zonas de Chaparro, Chaparro Alto, Santa María, Guillermo Bravo y Calle Cantera fuesen evacuados luego de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretara Alerta Roja, algo que también informó en sus redes sociales.

Y mientras se concentraba el trabajo de bomberos en ese foco de la zona alta de Valparaíso, en simultáneo se levantaban las alertas en otro sector de la ciudad. La central telefónica de Bomberos volvió a sonar a las 21:30 y se les alertaba de un incendio forestal con “amenaza inminente” a una zona con viviendas, conocido como “Tranque Luz”.

Los voluntarios, a esa altura, ya estaban desplegados en dos zonas. Y por si fuera poco, otra alerta inesperada amenazaba otro sector, esta vez en las inmediaciones de Avenida Tomás Barros. El reporte, finalmente, diría que esa alarma se encendió a las 23:05 en la calle Miranda, en un edificio de cuatro pisos. Al menos 80 bomberos de los cuerpos de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Puchuncaví y Limache concurrieron a ese lugar.

Un saldo catastrófico y una bengala sospechosa

“Adios casita”. Así se escuchaba en un video viralizado en redes sociales donde un vecino del sector del Cerro Cordillera exponía la capacidad del fuego para destruir su vivienda. “Todo lo construido y lo vivido... me voy, tengo que arrancar porque esto ya no da para más”, se escucha en los últimos segundos del registro mientras huía, resumiendo así una trajedia que provocó que la ministra del Interior, Carolina Tohá, tuviera que encabezar un nuevo Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) junto a la ministra de Defensa, Maya Fernández, el que se llevó a cabo desde las 23:00 con el objetivo de monitorear la emergencia y determinar los pasos a seguir en el combate a las llamas, cuando todavía no se desarrollaba el tercer foco de fuego. La reunión, a esa altura, era un triste déjà vu de lo ocurrido hace casi un mes.

Posteriormente, la secretaria de Estado dio a conocer los resultados preliminares que provocaron las llamas en los cerros de Valparaíso.

“Todavía la evaluación de los daños no es completa porque, dado el horario, no podemos tener una evaluación definitiva. La aproximación que se tiene es que debiera haber entre 15 y 40 viviendas afectadas” y al menos, 2,5 hectáreas incineradas.

Aunque las causas de origen están en investigación, una cámara captó el momento exacto donde una bengala roja cayó y comenzó el fuego instantáneamente.

Al respecto, la ministra Tohá indicó que “tenemos antecedentes, existen testigos, pero eso lo que tiene que investigar la PDI. Hay también otras versiones que nos han llegado, pero tienen que investigarse”. A la par, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp también indicó que la bengala será “materia de investigación”. Hasta aquí se manejan dos hipótesis, ambas relacionadas con el fútbol: una que tiene relación con hinchas apoyando durante el duelo de Colo Colo por Copa Libertadores, y la otra de un partido amateur.

Pero faltaba algo peor. En la misma noche, el Cuarto Comandante de Bomberos Valparaíso, Eugenio Rivero Chousal, entregaba una noticia que enlutó a la comuna costera por el incendio que se había originado más tarde en la calle Miranda: el hallazgo de dos menores fallecidos, uno de 15 y otro de 10 años, que previamente se encontraban desaparecidos y que luego de la incesante lucha contra las llamas los voluntarios encontraron sin vida.

Cambio de itinerario

Un cambio en el itinerario del Presidente Gabriel Boric se informó este jueves a raíz de los nuevos incendios que afectaron a la zona alta de Valparaíso. El Mandatario tenía programado asistir a la comuna de Limache para encabezar la ceremonia de entrega de llaves a las familias del proyecto “Valles de Limache”, pero desde Presidencia señalaron que no se llevaría a cabo para monitorear desde La Moneda el incendio.

“Lo que quiero comunicar al país es que en este momento se está trabajando con toda la celeridad requerida y que el gobierno está con todos los recursos y la energía concentrados en la tarea de apoyar a todos quienes lo necesiten. Hoy día se van a completar todas las fichas FIBE y las ayudas tempranas van a llegar de inmediato a las personas afectadas”, afirmó el Presidente durante esta mañana.