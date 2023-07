Durante el 2023: La Araucanía registra en promedio 2,1 eventos de violencia rural diarios

Pasadas las 8 de la mañana del jueves 29 de junio, llegó hasta la Región de La Araucanía la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá. Ese día no sólo estaría marcado por la presencia de la autoridad de gobierno en Temuco, sino también por una serie de hechos policiales registrados durante la jornada. Sólo en esas 24 horas se reportaron siete incidentes de seguridad ligados a la denominada violencia rural.

Tohá arribó a la región para -entre otras cosas- participar en el Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela). El evento, que tenía por lema “Paz para el desarrollo”, no sólo reunió a autoridades regionales y gubernamentales, sino también a empresarios y a la academia. Fue durante su presentación que la secretaria de Estado abordó un complejo escenario: los hechos de violencia en la región han aumentado, llegando a promediar más de dos ataques al día.

La exposición de la autoridad comenzó hablando de economía, siguiendo con los temas de seguridad. En esa línea, Tohá detalló las estadísticas, provenientes de Carabineros hasta el 25 de junio, las cuales demostraban que se han registrado 537 eventos de violencia en toda la Macrozona Sur. Las cifras demuestran una disminución de un 13% menos de hechos de violencia que el año pasado, y un 32% respecto al 2021. Algo que no se replica si se miran únicamente los números de La Araucanía.

Zoom a La Araucanía

“Tenemos un desafío ahí y lo estamos enfrentando”. Con estas palabras la ministra Tohá abordó las cifras que reflejaban un eminente aumento, que se veía en el gráfico que estaba exponiendo, de los hechos de violencia ocurridos específicamente en la región que visitaba. Y es que del total de hechos policiales (537) que ocurrieron en las cuatro regiones que componen la Macrozona Sur, 368 de estos tuvieron como escenario La Araucanía.

Lo anterior demuestra que en los 175 días del año de los cuales se tiene registro, se ha observado un aumento del 14% respecto al mismo periodo del año pasado. Aquello da cuenta que en los primeros cinco meses del 2023 han ocurrido -en promedio- 2,1 hechos de violencia rural al día en esa región. La cifra es superior a los 1,8 diarios que ocurrían el año pasado.

Ministra Carolina Tohá, en Enela 2023.

Durante el evento, la ministra Tohá se refirió en específico al alza de la región que visitaba esa jornada y explicó que “lo que ha ido pasando es que hasta el año 2021 íbamos en un alza muy sostenida y ese año llegamos a un peak muy dramático, pero hemos ido logrando retroceder”.

A lo que agregó: “Ustedes pueden ver que en este año también hay un desafío, en términos globales hemos retrocedido más que el año pasado, que retrocedimos mucho. Pero aquí en La Araucanía hemos tenido un rebrote. O sea, ahora estamos teniendo más acciones que el año pasado a esta fecha, pero no es la situación respecto al anterior (2021)”. Es en ese momento en que aseguró que aquello era un desafío que estaban enfrentando como gobierno.

A juicio del diputado de la región, Miguel Mellado (RN), “los atentados terroristas nacen de ciertas orgánicas terroristas que enarbolan la lucha reivindicatoria, y eso frena al gobierno de tomar acciones más radicales contra comunidades que esconden a esas orgánicas, como el caso de la RMM y Temucuicui”. En esa línea, cree que el gobierno “no da orden de intervenir y tampoco les cierra la llave de financiamiento con recursos de todos los chilenos a esa comunidad. Si no se ponen los pantalones esto no parará y escalará a algo mayor”.

Bajan las usurpaciones, suben los cortes de ruta

Lo registrado en la Región de La Araucanía es diametralmente opuesto a lo que ocurre en las otras regiones de la Macrozona Sur. Esto, porque pese a que en esta los actos violentos aumentan, el resto de las zonas registran una drástica disminución. Por ejemplo en la Región del Biobío el 2022, en el mismo periodo, ocurrieron 259 atentados, mientras que este año esa cifra cae a 146.

El detalle de las cifras expuestas por la autoridad, y a las cuales tuvo acceso La Tercera, demostrarían que son específicamente dos tipos de hechos los que aumentan. El primero de estos son los “cortes de rutas”, el cual ha subido un 63% durante el último año. Más atrás, con un alza del 15%, está el delito de robo de vehículos. (Ver infografía)

José Montalva, delegado presidencial de La Araucanía, destaca que si bien en la Macrozona Sur “hemos tenido una baja considerable respecto al 2021, también ha habido una baja respecto al 2022, en la Región de La Araucanía hemos tenido un aumento de las detenciones en un 189%, traducido en 107 imputados: 70 más que en el año 2022, asociado específicamente a la violencia rural”.

La autoridad regional explica que “al haber más detenidos, también hay más hechos asociados. Sin embargo la curva que existía en 2021 respecto a los hechos de violencia, hoy día no solamente se ha podido estabilizar, sino que se han ido bajando”.

En esa línea, y analizando las cifras disponibles hasta el 25 de junio, la mayoría de los delitos ha disminuido en La Araucanía. Por ejemplo, en el caso de las usurpaciones pacíficas, se pasó de 42 casos el año anterior a 17 actualmente: una disminución del 60%. Caso similar a los homicidios, los cuales decrecen un 57%, o las usurpaciones violentas que bajan un 25%. Entre las cifras positivas también está el número de detenidos, el cual aumentó un 376% respecto al 2022.

Para el diputado Andrés Jouannet (Amarillos), “el gobierno no tiene una estrategia para el tema de la seguridad. Lo que está haciendo es repetir lo mismo que hizo en la última parte del gobierno el presidente Piñera, que ya fracasó”. A juicio del parlamentario, el alza en los hechos de violencia en la región se da porque “el tema de fondo es que el gobierno no se atreve a desatarle la mano a los militares. Los militares perfectamente podrían hoy día estar en los sectores donde hay más problemas. Tienen las capacidades, la inteligencia, aviones no tripulados, tienen vehículos, etcétera”.

A raíz de lo anterior, concluye que lo que hay que hacer “es desatarles las manos a los militares y que los militares actúen, porque para eso se trajeron a La Araucanía”.