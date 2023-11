El crudo relato de profesora que fue víctima de asalto llegando a su colegio en Pudahuel: “No soy capaz de volver a trabajar”

“Me siento muy asustada, vulnerada. Siento que no soy capaz de volver a trabajar”.

Las palabras son de Bárbara, profesora del liceo Centro Educacional de Pudahuel, quien fue víctima de un violento asalto en momento en que llegaba a su lugar de trabajo en su camioneta. El hecho ocurrió el pasado viernes a eso de las 13.20, cuando la profesional fue abordada por la espalda por tres sujetos quienes buscaron quitarle su teléfono y las llaves del vehículo.

Los delincuentes derribaron a la mujer, la golpearon y le quitaron las llaves de la camioneta. Un grupo de profesores y alumnos que presenció la escena asistió a la víctima. En medio del violento hecho, uno de los asaltantes realizó disparos.

En conversación con Mega, la profesora señaló que en un comienzo pensó que se trataba de una “broma” de sus alumnos. “En un principio cuando me bajé del vehículo iba entrando a almorzar y me toman por la espalda. Yo pensé que era una broma de mis estudiantes porque ellos tienden a abrazarme, son cariños. En un principio pensé eso. Cuando los voy mirando me doy cuenta de que no eran ellos y me empezaron a quitar las llaves (del auto)”, relató.

“Yo grité auxilio, ayúdenme. Y ahí llegaron unos estudiantes de mi curso, de mi jefatura, y correteó a dos. Y después el que anda con polera roja sacó una pistola y le disparó en las piernas a una compañera de trabajo. Y después pegó un tiro al aire”.

Finalmente, los asaltantes se llevaron la camioneta, una Ford F150 Platinum. “Cuando se fueron con la camioneta me volví loca, no lo podía creer. Me estaban esperando. Nunca pensé que me podía pasar algo así en mi trabajo”, comentó la profesora visiblemente afectada.

“Lo que más me duele es saber que quizás le podría haber pasado algo a algún estudiante mío. Ni siquiera eso respetaron, que hubiera más gente, a pleno día, afuera de un colegio. No les importó nada”.

La profesional es de profesión ingeniera en minas, pero por vocación eligió dedicarse a la docencia. “No sirvió de nada”. “Pienso y digo ‘¿Y si me hubieran pegado una puñalada y me dejan botada, y me quitan llaves. ¿O me pegan un balazo como me estaban diciendo?’”.

La Fiscalía de Primeras Diligencias de la zona Occidente instruyó a Carabineros las labores para dar con el paradero de los antisociales. Entre ellas están el empadronamiento de testigos, toma de declaraciones, incautar evidencia, rastrear especies sustraídas por GPS y revisión de cámaras de seguridad.