El día que el concejal Wilson Chinga (PC) envió una carta de apoyo a Luis Castillo para que saliera de la cárcel

“Junto a Luis Castillo, quien fue beneficiario del indulto presidencial. No más presos por luchar. #PresosPoliticos #LuisCastillo #LibertadParaLosPresosPoliticos”.

A las 17:39 del viernes 30 de diciembre de 2022, el concejal por Copiapó Wilson Chinga Ferreira (PC) publicó en la red social X una fotografía junto a uno de los 13 presos que fueron indultados por el Presidente Gabriel Boric. Este jueves, Luis Castillo Opazo fue detenido como uno de los autores de un presunto secuestro en Copiapó.

En el marco del estallido social, Castillo fue condenado a cuatro años de cárcel por seis delitos de desórdenes públicos, tres de daños simples, cuatro de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado.

Durante su permanencia en la cárcel de La Serena, tuvo un aliado casi permanente: el concejal Wilson Chinga Ferreira (PC).

Chinga, hermano del exconvencional de escaños reservados Eric Chinga, quien fue candidato a la presidencia de la mesa directiva de la Convención Constitucional, se sumó a la Coordinadora Nacional de Presos Políticos de Chile y a la Coordinadora Regional de Grupos de Apoyo, Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Atacama para buscar “la libertad de las y los presos políticos de la revuelta social”. Entre esos presos estaba Luis Castillo Opazo.

Cuando Castillo llevaba ocho meses encarcelado, Chinga, las organizaciones y la Confederación de Trabajadores del Cobre anunciaron la interposición del primer recurso de amparo a cargo de la Defensoría Jurídica de los Luchadores Sociales en favor de éste.

Casi tres meses después, la defensa presentó un recurso de apelación en favor de Castillo Opazo y en contra de la decisión del tribunal de mantener la cautelar de prisión preventiva que estaba cumpliendo en La Serena y que fuera modificada por arresto domiciliario nocturno.

“Hemos recibido más de 13 cartas de apoyo de personas jurídicas y naturales que dan cuenta que el arraigo social y que Luis sería un peligro para la seguridad de la sociedad se desvanece, dado que son cientos de personas que dan cuenta que Luis está preso por ser la voz de los sin voz”, decía el escrito.

Una de esa cartas de apoyo la firmaba el concejal Wilson Chinga.

“Lo conozco desde que nació por cuanto es sobrino de mi hermana, en los últimos años ha colaborado conmigo en distintas actividades sociales, tiene una gran humanidad por ayudar a la gente me ha ayudado en actividades culturales, juntos hemos organizado a jóvenes de la comuna, trabajos comunitarios y voluntariados, cuando he necesitado intervenir en alguna sede social u actividad, él siempre ha estado disponible para acudir y brindar apoyo”, escribió Chinga.

Y continuó: “Con todo lo que ha tenido que vivir (como muchos jóvenes de este país), su experiencia ha servido para poder rescatar a adolescentes de la calle, tiene mucha llegada con la juventud, su carisma lo hace ser un líder natural”.

Al finalizar, el concejal suscribía al apoyo para Castillo Opazo señalando que “me parece que gente como él debe estar en la calle colaborando, ayudando y no tras las rejas”.

Pero el apoyo de Chinga no cesó. En una entrevista que otorgó a El Diario de Atacama, señaló “efectivamente estuvo en la cárcel antes, pero había cumplido las condenas como corresponde y se incorporó a la llamada ‘primera línea’ de ese entonces”.

Luego describió que Luis Castillo había realizado “un cambio profundo en su vida” y que cuando vio que “revienta la sociedad respecto a la injusticia, se incorpora y comienza a liderar la ‘primera línea’; ese es un contexto más político”.

Finalmente, el Presidente Gabriel Boric indultó a Castillo en diciembre de 2022 y al salir de la cárcel de Copiapó, hasta donde había sido trasladado desde La Serena, emitió una declaración en compañía de... el psicopedagogo Wilson Chinga.

“Soy preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad, llegué hace cuatro días de los módulos de la máxima seguridad de La Serena a Copiapó. Me dieron mi libertad, nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme y fuerte”, señaló.

Y añadió: “Porque los insurrectos no nos calmamos, no descansamos. Los insurrectos damos la vida por la causa, compañero”.

Más tarde vino el tuit de Chinga y la confirmación de su inquebrantable apoyo.