Del indulto presidencial a un presunto secuestro: ¿Quién es Luis Castillo Opazo?

A casi un año de recibir el indulto por parte del Presidente Gabriel Boric, Luis Castillo Opazo fue detenido este jueves por ser uno de los presuntos secuestradores de un hombre en Copiapó, Región de Atacama. Si bien el fiscal Cristián González no quiso confirmar su identidad, sí lo hicieron fuentes policiales ligadas al caso.

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló tras conocer los hechos que “Hay un delito, en principio es un delito de secuestro, hay algunas personas detenidas y la información preliminar que tenemos es que una de las personas detenidas podría ser una persona que está vinculada a las personas detenidas en el marco del estallido social. No quiero confirmárselo en un 100%, pero esa es la información preliminar de la que dispongo”.

Pero, ¿quién es Luis Castillo, uno de los 13 indultados por Boric el 30 de diciembre de 2022? El beneficio lo recibió en el marco del estallido social, luego que la ministra de Justicia de la época, Marcela Ríos, firmara el decreto respectivo tras considerar sus informes sociales y educacionales, y aludiendo al contexto del 18-O en los “considerandos”. En la oportunidad se concedió el perdón de la pena a otros 11 presos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna.

Durante el 18-0, Castillo Opazo fue detenido y juzgado en su calidad de autor del ataque al Registro Civil de Copiapó y otros seis puntos de la ciudad: la empresa Aguas Chañar, a Farmacias Ahumada, al instituto Inacap, a la compraventa de automóviles Salfa, además de los daños afueras del liceo A4 y los desórdenes cerca de un supermercado Líder.

Fue condenado a cuatro años de cárcel por seis delitos de desórdenes públicos, tres de daños simples, cuatro de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado.

Previo al estallido social, contaba con cuatro condenas: hurto simple (2005), lesiones menos graves (2006) y dos por robo, una en 2007 y la otra en 2017.

En cuanto a sus antecedentes policiales, registra 16 arrestos por parte de Carabineros: tres por desórdenes en Copiapó, dos por desacato, una por robo con violencia, cuatro por hurto, una por amenazas, una por robo con intimidación, dos por consumo de alcohol en la vía pública, una por ebriedad y una por violencia intrafamiliar contra una mujer (2016).

En julio de 2021 fue sancionado por Gendarmería por ingresar un celular a su celda y subir videos. Fue castigado con 30 días sin recibir visitas.

Según el informe de Gendarmería elaborado a su respecto, publicado por Ex-Ante, tenía “riesgo de reincidencia muy alto”. Además, en informes consignados cuando, por ejemplo, pidió ser trasladado de penal, se advertía que tenía “amplio compromiso delictual”. Y en un informe elaborado en noviembre de 2022, donde se asegura que tenía como alias “Gato” o “Gato de los Minerales”, se indicaba que durante su estadía en la cárcel mantuvo situaciones conflictivas con sus pares.

Del indulto presidencial a un presunto secuestro: ¿Quién es Luis Castillo Opazo?

Informe, salida y reincidencia de Luis Castillo

A horas de haber concedido los indultos, el Presidente Gabriel Boric dijo que les había otorgado el perdón presidencial ya que no eran delincuentes.

“Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria. Creo que tenemos que sanar estas heridas”, dijo tras recorrer zonas de Viña del Mar afectadas por el incendio de diciembre. “Estos son jóvenes que no son delincuentes y es un compromiso personal que yo tenía. Son decisiones complejas, pero las asumo”.

Según Ex-Ante, Castillo Opazo le escribió una carta al Mandatario el 24 de marzo de 2022 donde le decía: “Muy respetuosamente a Ud. vengo a solicitar me conceda el ‘indulto presidencial’ dentro de sus facultades (...), ya que yo sólo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social, haciendo valer el ‘divino derecho a la rebelión popular’, ya que nuestros derechos estaban siendo vulnerados por el gobierno de Chile”.

En mayo de ese mismo año, Gendarmería emitió un informe y concluyó que “el solicitante no es acreedor a la gracia de indulto”. Entre otros motivos, se mencionaba que tenía un patrón antisocial, un riesgo de reincidencia muy alto, se consideraba un preso político y no poseía una red de apoyo suficiente.

Lo concreto es que Castillo abandonó la cárcel de Copiapó -fue trasladado horas antes de recibir el indulto desde La Serena- y a las horas reivindicó en un video lo que denominó “insurrección”.

“Soy Luis Castillo, preso político rodriguista, acabo de obtener mi libertad. Nunca claudiqué, nunca transé, nunca me quebranté, siempre me mantuve firme, fuerte, hermanos míos. Y hago ese llamado a que salgan de las trincheras, a que sigan luchando, hermanos. No bajen los brazos, manténganse firmes. A todos mis hermanos que siguen presos, que no claudiquen”, añadió.

Un par de meses después, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, señaló que “ese señor Castillo no me parecía que era un luchador social, era más bien era un delincuente, sigo sosteniendo la misma opinión respecto de él. Me parece que es bastante claro en este caso”.

Nueve meses después, Castillo Opazo volvió a delinquir.