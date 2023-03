Mirosevic por indulto a Luis Castillo: “No me parecía que era un luchador social, era más bien un delincuente”

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic se refirió a los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a doce condenados en el marco del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. En concreto, sobre el caso de Luis Castillo, quien recibió el beneficio a pesar de haber sido previamente condenado por delitos comunes.

En esa línea, Mirosevic dijo en conversación con Radio Pauta que “cuando se abrió esta polémica yo decía que en particular ese señor Castillo no me parecía que era un luchador social, era más bien era un delincuente, sigo sosteniendo la misma opinión respecto de él. Me parece que es bastante claro en este caso”.

“Sin embargo, otros dicen bueno, esta es una herida que había que sanar para seguir adelante y había que terminar con… cerrar un cierto momento excepcional, que fue el estallido, que no fue un periodo de normalidad por supuesto”, añadió.

Pero, aclaró que no cree “en ningún caso como dice la derecha, ha sido solo un estallido delictual, eso es minimizar y reducir el fenómeno de manera muy simplista, no es eso”.

De esa forma, reiteró que “tampoco el señor Castillo es un luchador social, resulta un poco evidente con algo de sentido común y un poquito de sentido común”.

Consultado por si los demás indultados pueden ser considerados “luchadores sociales”, respondió que “los indultos tienen que ver con cerrar un momento, que es el estallido entonces también hay que retrotraerse a ese momento” y agregó que “no conozco el detalle de todo el resto, pero me parece que con evidencia hay algunos -como el señor Castillo- que no correspondía”.