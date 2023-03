“Decisión abusiva, injusta, arbitraria e inconstitucional”: candidato republicano despedido de BancoEstado acusa “persecución política”

El candidato al Consejo Constitucional por el Partido Republicano, Andrés Guerra, acudió junto a legisladores de la tienda opositora a entregar en La Moneda una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, acusando que fue despedido por razones políticas de su cargo en BancoEstado.

Guerra se desempeñó por casi dos décadas en la empresa estatal y ejercía como jefe del Departamento de Gestión en la oficina de Ovalle.

“Durante 19 años me he desempeñado de una forma correcta en mis funciones en la filial de cobranza de Banco Estado. Sobre todo durante el mandato del Presidente Gabriel Boric he tenido los mejores resultados tanto en producción como en clima laboral”, afirmó Guerra esta mañana en la sede de gobierno, asegurando que el despido que le notificaron este lunes “no tiene ninguna justificación de peso, más que una persecución política”.

En la carta, Guerra pide que una gestión a través del ministro Mario Marcel para retomar sus labores en la empresa estatal.

“Espero, sentidamente, que pueda leer con atención esta solicitud y que prontamente, y en justicia, ponga fin a esta decisión abusiva, injusta, arbitraria e inconstitucional, instruyendo, por intermedio de su Ministro de Hacienda, que el BancoEstado me reinstituya en mi función y deje sin efecto la supuesta reorganización estratégica que motivó mi injustificado despido”, señala.

Ruth Hurtado, secretaria general del partido opositor, sostuvo que es “inaceptable que actúen de esta manera ilegal, inconstitucional, con persecución política en contra de un candidato, solo por pensar diferente”.

“La exigimos al Presidente de la República, que a través del Ministerio de Hacienda reintegre a Andrés Guerra a sus labores”, señaló.

Revisa la carta entregada en La Moneda a continuación: