Embajador de Venezuela se hace presente en homenaje a Gladys Marín y evita referirse a crimen de Ronald Ojeda

Durante la mañana de este domingo el Partido Comunista, en conjunto con la Fundación Gladys Marín, llevaron a cabo un acto de homenaje por los 19 años del fallecimiento de Gladys Marín. En la ocasión, uno de los asistentes fue el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, quien fue consultado sobre el crimen de Ronald Ojeda.

Al momento de retirarse del evento es que diversos medios que se encontraban en el lugar le consultaron sobre el hecho al embajador quien evitó referirse al respecto y se retiró sin realizar declaraciones.

El cuerpo de Ronald Ojeda, un exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro, fue hallado el pasado viernes, enterrado bajo 1,4 metros, en medio de una toma en la comuna de Maipú. Producto del hecho es que se detuvo a un menor de 17 años de nacionalidad venezolana.

Respecto a la presencia del embajador en el acto, el presidente del PC, Lautaro Carmona, apuntó que “Yo quiero ser más justo, el gesto es del embajador de venir a esta actividad. Él sabe de la actividad porque es pública, él sabe porque ha estado muchas veces en los homenajes de Gladys tanto aquí como en otros lugares”.

En la ocasión, el líder del Partido Comunista también se refirió al narcotráfico y crimen organizado, señalando que “este es un flagelo que hace mucho daño, que no tiene frontera. Esto es algo que puede alterar totalmente la convivencia entre los países. Es un tema que requiere una mirada común, integrada, porque el crimen no tiene la frontera que existe con Bolivia, con Perú, esa frontera no existe para ellos, entonces si no nos cooperamos entre los países, francamente no podríamos llegar adelante”.

Adicionalmente, cuestionó las declaraciones de la derecha chilena señalando que “sabiendo eso, las vocerías de derecha saben de eso, insistir en afectar esa relación sin duda que es afectar la eficacia de reponer a tiempo una política pública tan necesaria como una política de seguridad dentro del país”.

Asimismo, abordó las acusaciones del Presidente Gabriel Boric sobre el anticomunismo de algunos sectores políticos y dio luces sobre cómo debería actuar la colectividad ante esta postura: “Tenemos que ir al pueblo a exponer cuál es el peligro y el significado que tiene desde el punto de vista de los valores democráticos la campaña anticomunista que lleva la derecha”.

“Solidarizamos, por cierto, con el cuestionamiento que le hacen a la ministra Camila Vallejo, pero también a dirigentes sociales del partido, como es el caso de Juan Andrés Lagos. No nos van a amedrentar”, agregó.