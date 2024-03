Pruebas reunidas debilitan tesis de móvil político en secuestro de exmilitar venezolano

Los habitantes de la toma ubicada en Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos -en Maipú- interrumpieron su dinámica habitual de un viernes cualquiera, cuando a eso de las 13:30 horas un grupo de 30 efectivos de la Brigada de Reacción Táctica de la PDI irrumpió en esa zona en la que viven principalmente ciudadanos extranjeros.

Un dato hizo llegar no tan solo a la policía, sino también al fiscal jefe del Equipo Contra el Crimen Organizado (ECOH), Héctor Barros, quien se constituyó en el lugar ante las sospechas del hallazgo de un cuerpo. Algunas diligencias en la causa daban cuenta de que en ese lugar podría estar el cuerpo sin vida de Ronald Ojeda (32), exmilitar venezolano que fue secuestrado desde su hogar en la comuna de Independencia la madrugada del 21 de febrero pasado.

Al llegar a la zona indicada los detectives entraron a la mediagua que era blanco de interés para la investigación. Fue ahí cuando vecinos del lugar comentaron que desde hace unos días había un hedor que les llamó la atención.

En el interior del improvisado inmueble había una especie de radier de cemento, lo que llamó de inmediato la atención de los investigadores. Las pesquisas para picar el piso duraron toda la tarde hasta que a eso de las 18:00 horas personal de la PDI confirmó el hallazgos de partes de un cuerpo humano.

En paralelo, en la BIPE-Antisecuestros de la PDI estaba detenido quien es sindicado como uno de los sospechosos que habrían participado en el secuestro del exmilitar que tiene calidad de refugiado en Chile. El gobierno le otorgó esta condición tras desertar del Ejército de Venezuela. Desde que llegó al país -en 2018- se ha manifestado crítico al régimen de Nicolás Maduro y es por este motivo que su familia, en un inicio, sostuvo que su rapto estaba motivado por fines políticos y que tras el secuestro estaría la inteligencia del país caribeño.

Sin embargo, las pruebas reunidas por ECOH y la PDI durante una semana de secretas diligencias han debilitado la tesis de un móvil político. Los hechos apuntan a que detrás del rapto estaría un grupo vinculado al crimen organizado, presumiblemente del denominado “Tren de Aragua”.

El sospechoso

Durante la tarde de este viernes, y hasta el cierre de esta edición, los equipos investigativos se encontraban en el edificio emplazado en Williams Rebolledo 1799, en Ñuñoa, donde funciona la brigada especializada en secuestros. Ahí se le tomaba testimonio nuevamente como testigo al conserje del edificio en donde residía Ojeda y también se encontraba el -hasta ahora- único detenido por el caso.

Se trata de un joven de 17 años de nacionalidad venezolana. Hasta el recinto llegó una abogada de la Defensoría Penal Pública para acompañarlo en el caso que decida renunciar a su derecho a guardar silencio y para garantizar el resguardo de sus derechos, ya que por su edad se rige bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Durante la semana trascendió que existían dos personas de la misma nacionalidad ya individualizadas y fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, que ante las críticas de una supuesta “poca transparencia con el caso” defendió la reserva de la investigación. En conversación con T13 el martes pasado explicó que “está prohibido informar y no es por una razón mañosa, es por el bien de la víctima, para tener resultados más rápidos y efectivos en el trabajo que está haciendo la Fiscalía. No se puede informar, pero eso no quiere decir que no pase nada”.

Maipú al ruedo, otra vez

Durante este viernes, las diligencias se centraron en el campamento de Camino a Melipilla. Peritos de distintas unidades trabajaban en el sitio del suceso. Fuentes del caso sostuvieron que no se puede confirmar si los restos encontrados están en directa relación con el secuestro que se investiga y que eso lo determinarán exámenes de ADN.

La comuna de Maipú ha sido el escenario elegido por peligrosas bandas vinculadas al crimen organizado. Hace algunas semanas se descubrió una casa de tortura en el sector de Rinconada de Maipú que era ocupada por miembros del Tren de Aragua. Es por tal motivo que las pesquisas apuntan también a la participación de este grupo en el secuestro.

El alcalde Tomás Vodanovic (RD), a propósito de lo ocurrido, anunció que se juntarán con la Delegación Presidencial para buscar una solución y poder reubicar a los habitantes de esa toma.

Familia pide ayuda

Cuando comenzaron a difundirse las pesquisas que se estaban desarrollando en Maipú, la madre del teniente Ojeda -Omaira Moreno- envió a los medios un video en que pidió a las autoridades chilenas que “no permitan que este secuestro se consolide, no permitan que su país sea tan víctima como lo es mi hijo por parte de estos secuestradores”.

Junto con esto sostuvo que esperaba viajar y que “el gobierno de Chile se pronuncie y terminen las especulaciones y podamos conseguir a mi hijo con vida, todo esto sin entorpecer la investigación en la cual confiamos”.