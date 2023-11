Encuentran cadáver en sitio eriazo en la comuna de Pudahuel

Un cuerpo sin vida fue encontrado en un sitio eriazo en la comuna de Pudahuel.

Según detalló Carabineros, mientras se encontraban realizando un patrullaje por el sector es que fueron alertados de la presencia del cadáver, el cual se encontraba enterrado al costado de un canal.

Al respecto, el capitán de Carabineros, Mauricio Barra, Oficial de ronda Prefectura Occidente, detalló que “mientras Carabineros realizaba un patrullaje preventivo son alertados que existía un cadáver en un sitio eriazo del sector ante lo cual carabineros concurre y se da cuenta que efectivamente existía un cadáver enterrado a un costado de un canal”.

De acuerdo a lo que agregó, el cadáver se encontraba en estado de descomposición, por lo que se dio cuenta al ministerio público quien instruyó que la Brigada de Homicidios se hiciera cargo del procedimiento.

“Personal SIP de la 26° comisaría de Pudahuel realizó una diligencia en un domicilio anteriormente, a raíz de la misma persona que realizó esta presunta desgracia y de dicha diligencia no se obtuvo personal positivo, no obstante lo anterior personal SIP nuevamente concurre al sitio del suceso, pero no se logra establecer o esclarecer si tiene relación con esta persona que tiene presunta desgracia”, detallaron.

Según explicó personal de Carabineros, fueron los mismos familiares quienes alertaron a Carabineros de la presencia del cuerpo. “Son los familiares que se encontraban al lugar, que fueron alertados o a través de información que ellos obtuvieron y ellos mismos se dirigen al lugar y cuando transitaba un carro policial del sector lo alertan de que había un cadáver en un sitio eriazo para que les prestara la cooperación”.