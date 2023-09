General director de Carabineros visita a uniformado herido en procedimiento que terminó con dos funcionarios muertos

Durante la mañana de este lunes, el carabinero herido en medio en un procedimiento de tránsito ocurrido en Calle Larga, Región de Valparaíso, fue trasladado hasta el hospital de la institución, en la Región Metropolitana,

El hecho ocurrió durante la noche. Un sujeto, que conducía en estado de ebriedad en San Felipe, evadió un control policial, dándose a la fuga. Luego, en Calle Larga, el hombre de 59 años chocó otro vehículo policial que se cruzó buscando detener su paso. Dos carabineros fallecieron, así como también el chofer ebrio.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, visitó al sargento segundo Manuel Erick Cáceres Saavedra, quien está en condición grave. “Todos los días los carabineros salen a la calle con la finalidad de prevenir y evitar accidentes tránsito. Particularmente en este mes, mes de la patria, nos hemos desgatado en hacer campañas de difusión tendientes a evitar los accidentes de tránsito”.

Con todo , agregó: “Pero este caso es especial, no es un accidente cualquier. Es una persona que eludió controles policiales y no dudó en lanzar su vehículo contra funcionarios que se encontraban tratando de proteger la integridad de otras personas que se encontraban en la ruta”.

El conductor fue identificado como Pedro Antonio Núñez Rodríguez. Tenía seis detenciones por conducir en estado de ebriedad con resultado de lesiones. Los años de esas detenciones fueron 2008, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2022, estando esta última causa vigente.

Además, tenía una causa por hurto simple con fecha 2015. Al momento de inspeccionar sus pertenencias no se encontró licencia de conducir. Sobre esto, Yáñez dijo: “Es terrible. No sé cuántas veces más tenemos que detenerlos para que estas personas no estén en la calle cometiendo este tipo de delitos”.

“Nos duele que los tengamos que detener una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces, como fue esta persona, y aún así andaba en las calles poniendo en riesgo la vida de las personas”, remató.

“Este hecho no nos va a doblegar, muy por el contrario, Da cuenta de que tenemos que ser más fuertes en nuestros controles, de que tenemos que insistir cada vez más en las campañas, de que debemos fiscalizar más y permanentemente, porque así como en este caso puede que anden personas haciendo exactamente lo mismo en estos días”, agregó.

Por su parte, el general de Sanidad, doctor Cristián Matus, explicó que el uniformado herido tenía varias lesiones graves, como politraumatismos, fracturas costales múltiples con contusión pulmonar, laceración hepática, entre otras. El médico dijo en estos casos las primeras 48 y 72 horas son clave para evaluar el estado del paciente.