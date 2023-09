Gritos de “traidor”, golpes y una denuncia: el encontrón entre el exgeneral Martínez y otro uniformado en retiro en Las Condes

El pasado jueves, a eso de las 17.00, mientras caminaba junto a su esposa por una avenida de la comuna de Las Condes -frente al restaurante Tip y Tap- el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, se enfrentó con un teniente coronel retirado, que lo increpó en la vía pública.

Edwin Bodero, de aproximadamente unos 70 años, le habría gritado a Martínez “traidor”, además de efectuar epítetos contra su padre, el fallecido coronel Carlos Martínez Aguirre. Ambos hombres se trenzaron en una discusión que habría terminado con golpes de puño.

Posteriormente, el teniente coronel acudió a constatar lesiones hasta un centro asistencial y este viernes presentó una denuncia por agresión en la 17° Comisaría de Las Condes, ubicada en Las Tranqueras.

La afrenta que recibió Martínez se produjo en momentos que el excomandante en jefe de Ejército presentó su libro, Un Ejército de Todos, donde escribe sobre “las graves violaciones a los derechos humanos posteriores al 11 de septiembre de 1973″.

“Este libro pretende revalorizar la imagen del Ejército ante la ciudadanía, presentándola en todas sus facetas. Por sobre todo, aspira a contribuir, a 50 años del quiebre de nuestra convivencia nacional, al indispensable reencuentro de todos los chileno”, dice la presentación del texto.

Esa posición fue acentuada este martes en una entrevista con radio Cooperativa, donde señaló: “Creo firmemente, con mi formación y con mi paso de más de 46 años en el Ejército, que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet”.

Gobierno condena la agresión

Durante la tarde de este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por este hecho y por cuál es el llamado que hace el Ejecutivo en torno a lo que será la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado: “Es una jornada que debe ser pacífica. Llamamos a la no violencia, que no sea mayoritario y que no sea lo central las posiciones extremas, sino que el diálogo”.

“El ex comandante en jefe del Ejército fue agredido, efectivamente, y, por cierto, condenamos esa agresión como hoy día condenamos también el incendio en el Instituto Nacional”.

“Hacemos el llamado a que esto sea una jornada pacífica donde prime la reflexión, el diálogo y no la violencia”, remató.