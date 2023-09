Junaeb informa del robo a proveedor de más de 3.700 computadores destinados a becas TIC

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó este martes, que una de sus empresas proveedoras fue víctima del robo de 3.720 computadores que estaban destinados a las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) para escolares.

De acuerdo a una declaración pública de Junaeb, la firma Lenovo notificó al organismo estatal el pasado 1 de septiembre del robo de notebooks que serían entregados a los estudiantes.

Durante la jornada del 11 de septiembre, Carabineros de Colchane incautó 25 equipos, los que eran transportados en la caja alusiva al programa gubernamental.

Desde la institución aseguraron que “este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro servicio puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por Junaeb. De manera que, no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación”.

De igual forma, Junaeb informó que se trabaja junto a la empresa para hacer una entrega de los computadores “en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega”.