“Que vuelva esta sana y tradicional costumbre”: vecinos de Santiago exigen a Hassler concejos municipales presenciales y abiertos al público

Producto de la restricción social gatillada por la pandemia por Covid-19, la Contraloría General de la República (CGR) autorizó en 2020 que los municipios a nivel nacional pudieran desarrollar los concejos municipales de manera telemática con el fin de “evitar exposiciones innecesarias para un eventual contagio y así resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población”.

Así, durante alrededor de tres años las municipalidades han realizado sus sesiones comunales a través de plataformas digitales, donde cada municipio era responsable de transmitir las sesiones a la comunidad y luego colgarlas en el sitio oficial para su posterior acceso. Pero lo anterior parece haber llegado a su fin con el levantamiento de la alerta sanitaria.

Y en ese sentido, vecinos de la comuna de Santiago se presentaron este martes en la sede comunal para solicitar a la alcaldesa Irací Hassler (PC) reabrir las puertas de los concejos a la comunidad con la finalidad de acceder físicamente a las sesiones y así ejercer su derecho a participación.

“Hace bastantes meses, nosotros, la ciudadanía ha vuelto a retomar presencialmente las actividades cotidianas y laborales; sin embargo, el Concejo Municipal de la comuna de Santiago sigue funcionando por vía remota, zoom y transmitiéndose por plataforma de Youtube. Ya no hay excusas para seguir en esta modalidad que impide a los vecinos y usuarios de comuna de Santiago, hacer uso del derecho a la participación presencial como siempre ha sido la tradición”, se lee en una parte de la carta que 80 vecinos de la comuna presentaron esta mañana a la oficina de partes de la municipalidad, entre los que se cuentan representantes de juntas de vecinos, gremios de comerciantes, locatarios, organizaciones locales y usuarios del sector.

Actualmente, la Municipalidad de Santiago sesiona de la siguiente manera: la alcaldesa se encuentra en la sede comunal junto a los secretarios y jefes de la Unidad Jurídica y de la Secretaría Comunal de Planificaciones (Secplan), mientras que los diez concejales se mantienen sesionando de manera remota desde el lugar en que se encuentren.

Uno de los cinco puntos expuestos en la carta de los vecinos sostiene que la motivación para exigir presencialidad de los concejos municipales responde a que “tradicionalmente, y a lo largo de toda la historia los concejos se han realizado en dependencias del edificio consistorial con presencia del público interesado en materias a discutir”. Asimismo, se sostiene que dicha costumbre tiene su arraigo y fundamento en los principios básicos “que ilustran el accionar de los órganos colectivos deliberantes de la administración pública” y que por lo tanto, “no existe razón para que los concejos municipales de Santiago se celebren bajo una modalidad como la plataforma zoom que impide, naturalmente, el acceso físico del público a las sesiones”.

Claudia Menares, participante de la Agrupación Vecinos Unidos por Santiago que agrupa a representantes del Barrio Bellas Artes, San Antonio, Balmaceda, Matta Sur, Av. España, entre otros, comentó a La Tercera que el ánimo para exigir la reapertura de puertas para la presencialidad de los concejos se debe a que “esta era una tradición que por años permitía a los vecinos manifestarse dentro de las sesiones y en las discusiones que nos afectan como comunidad”.

Y prosigue: “Si bien por zoom nosotros nos podemos conectar, no tenemos derecho a opinar, levantar la mano o intervenir. En cambio, cuando teníamos concejos presenciales esto permitía a los vecinos reencontrarnos, comentar entre nosotros lo que se estaba discutiendo, opinar, aplaudir a los concejales o quedarnos callados. Por internet hay mucha gente que no se puede conectar porque no se maneja, sobre todo adultos mayores. Todas las municipalidades están volviendo a la presencialidad. ¿Por qué Santiago no? Esto ya se convirtió en una medida obsoleta, la alerta sanitaria se levantó el 31 de agosto”.

Al respecto, Francisco Leturia, abogado y presidente del Consejo para la Transparencia, recalca que el hecho de que los concejos municipales sean presenciales “beneficia la transparencia, ayuda de manera concreta al control social y así el ciudadano puede ver claramente qué ocurre en el marco de debates y decisiones que definen el destino de importantes montos de dineros públicos”.

En tanto, la Ley Orgánica de Municipalidades sostiene que las sesiones del concejo son públicas. Sin embargo, no presenta deber expreso de transmitirlas por radio, televisión o internet. Ante esto, Leturia afirma que lo óptimo es que las audiencias sean con público y que se hagan de manera transparente a la comunidad, mientras que si se hace de manera remota se debe transmitir en tiempo real y dejando acta o constancia de lo que se habla. “Una cosa es lo ético, lo conveniente y lo apropiado, y otra cosa es que por tener leyes súper insuficientes y anticuadas haya gente que se pueda escudar en la simple literalidad de la ley, para no hacer lo que obviamente tiene que hacer. Si un alcalde tiene cultura democrática y no está escondiendo nada, es necesario que tenga reglas de presencialidad y con participación física de gente, según la capacidad de salas de audiencia”.

Consultados al respecto, desde la Municipalidad de Santiago comentaron que esta medida ya había sido tomada en consideración en meses anteriores y el pasado 6 de septiembre -en el último concejo municipal- se anunció el fin del concejo remoto tras la finalización de la alerta sanitaria. Incluso, el municipio adelantó que “mañana miércoles 13 se regresa a las sesiones presenciales”.