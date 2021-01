La polémica ecológica en el Santuario de Hualpén

El exjinete y criador de caballos Manuel Recart Matus se encuentra en pleno proceso de desarme de las 40 pesebreras en forma de óvalo y de un patio o picadero de adiestramiento que construyó en el otrora Fundo Las Escaleras, de su propiedad, ubicado en la península de Hualpén, Región del Biobío.

En noviembre de 2019, la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres, denunció la construcción de esta obra ante la Superintendencia de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), tras detectar una presunta tala de bosque nativo, movimientos de tierra, desvíos de cauce e instalación de obras en el ahora llamado Fundo Recart, que además supuestamente no contaba con permisos para materializar el proyecto.

Con estos antecedentes, el municipio decretó la orden de demolición de la estructura, que además se emplaza en una zona reconocida como santuario de la naturaleza. Se trata de un refugio de flora y fauna silvestre, que es defendido por organizaciones ambientales, que luchan para que el sector no sea intervenido por esta iniciativa, a la que se suman otros proyectos inmobiliarios.

Ante la medida, Manuel Recart presentó un recurso de protección, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Concepción y luego por la Corte Suprema.

“Era una construcción irregular que se realizaba en el Fundo Recart y la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección que interpuso el propietario, quien tiene un plazo de 45 días para desarmar todo. Quedaremos conformes cuando se restituya todo lo que se perdió en el lugar”, señaló la alcaldesa Torres.

La jefa comunal también recordó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo congeló los permisos de loteo en el santuario de la naturaleza hasta que la comuna tenga un nuevo plan regulador .

Lo que ha ocurrido en el Fundo Recart es un antes y un después; antiguamente se construía lo que se quería en el santuario, se hacían loteos de manera irregular saltándose todos los conductos administrativo y legales que se requieren Katherine Torres, alcaldesa de Hualpén

Proyecto

Tras ser notificado de la resolución del máximo tribunal, la sociedad Manuel y Michelle Recart Limitada comunicó al municipio por medio de un documento que considerando lo resuelto por la justicia comenzarían el desarme el 15 de diciembre.

La construcción era parte de la materialización del proyecto que el empresario Manuel Recart , reconocido en el mundo corralero, lleva adelante junto a su hija Michelle Recart, y que consiste en la crianza de caballos chilenos e ingleses con la posibilidad de exportación de los mismos.

La idea era trasladar los ejemplares desde el Fundo Posdahue, ubicado en la comuna de Panguipulli, a la Región del Biobío.

El abogado del empresario , Jorge Menchaca, explicó que para construir la iniciativa se ajustaron a la ley y a lo que dispone el plan regulador actualmente vigente, que permite en la zona la instalación complementaria para la actividad agrícola.

“De conformidad a lo que expone el inciso tercero del Artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, no estábamos obligados a pedir permiso, porque se trataba de una construcción ligera, en un predio rural y de carácter provisorio, ya que no tenía cimientos y las pesebreras estaban construidas con paneles, no tenía carpa y nunca iba a tener techo”, explicó el abogado Menchaca.

El profesional aseguró que hasta ahora se han sacado mástiles y parte importante de los paneles que conformaban las pesebreras. También advirtió que insistirán con el proyecto una vez obtenidos los permisos que correspondan. “Lo que aquí se quiere desarrollar es una actividad lícita, por lo que vamos a seguir todos los pasos que señale la ley para continuar con el proyecto, y si los organismos pertinentes dicen que no es posible, no se podrá desarrollar”, dijo.