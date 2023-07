Líos de platas: Matthei dice que Revolución Democrática es “un asco” y que Giorgio Jackson debe dejar su ministerio

Con duros términos se refirió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al partido Revolución Democrática en el marco de las investigaciones por dineros transferidos desde organismos del Estado a fundaciones ligadas a ese partido.

Matthei llegó hasta La Moneda, junto a los diputados Jorge Alessandri y Camila Flores, para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric donde piden que se priorice la agenda de seguridad. Camino a la casa de Gobierno, en conversación con Mega, se refirió al escándalo de platas que sacude al Ejecutivo y apuntó al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, una de las figuras centrales de RD.

“A nosotros nos pasó algo bastante parecido en Providencia. Llegamos con un hoyo grande. La alcaldesa (Josefa Errázuriz) no sabía del tema, pero eran personas de Revolución Democrática los que estaban a cargo y nos dejaron un hoy de 7 mil millones de pesos. La justicia no actúa rápido, llevamos seis años con ese juicio y aún no pasa nada”, comenzó.

Luego, agregó: “Estoy segura de que el ministro Montes es una persona honesta. Pero también no tengo ninguna duda de que su gestión se hace bien imposible. Y para que hablar de la gestión del ministro Jackson”.

“Yo no soy quien para dar recomendaciones, pero la verdad es que se hace muy difícil su trabajo. Particularmente, el trabajo del ministro Jackson, él está quemado”, aseguró. En ese sentido, dijo: “Él tiene que irse, no tiene nada que hacer ahí (en su ministerio). Su partido ha demostrado ser un asco”.

Con todo argumentó: “Las redes de fundaciones y de parientes y amigos, llevándose platas del Estado, la verdad es que no es aceptable”.

Los líos de plata estallaron con el caso que involucra al Ministerio de Vivienda y la fundación ligada a RD Democracia Viva, en Antofagasta. Dicho organismo, encabezado por la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade, se adjudicó $ 426 millones por un proyecto no concretado. Quien habría estado detrás de la aprobación de esas platas es el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, también de RD y quien trabajó como jefe de gabinete de Catalina Pérez.