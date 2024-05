Miguel Crispi arremete contra Carlos Contreras ante la comisión investigadora por líos de platas 2.0

Miguel Crispi Serrano, jefe de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, expuso la mañana de este martes ante la segunda Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados respecto a los líos de platas por traspasos de dineros estatales a fundaciones por convenios.

A diferencia de lo que ocurrió cuando fue citado a la primera comisión y declinó asistir en dos oportunidades, Crispi en esta ocasión no hizo gestiones para evitar su comparecencia.

El exdiputado respondió consultas de los diputados de la instancia en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional.

El 1 de febrero de 2022, el entonces Presidente electo, Gabriel Boric, presentó al militante de Revolución Democrática como su carta para encabezar la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, un cargo apetecido por la abultada cantidad de recursos que maneja y en el que Crispi se desempeñó desde el 11 de marzo hasta el 8 de septiembre del mismo año.

Durante el diálogo con los legisladores, abordó cuestionamientos a contratos con ProCultura, afirmando que no conoce al fundador de la organización Alberto Larraín.

Crispi dio cuenta de la forma en que opera la Subdere.

Democracia Viva

Por otro lado, el sociólogo abordó requerimientos del presidente de la comisión, el diputado Rubén Oyarzo, respecto a las fechas en que se conoció en el gobierno la situación que ocurría en Antofagasta con el Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. RD, el partido de Crispi, expulsó al representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, y a Carlos Contreras, que se desempeñaba como secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda en la zona, tras conocerse los convenios por $426 millones que acordaron por trato directo para realizar trabajos en campamentos de la ciudad nortina. El partido también congeló la militancia de Paz Fuica, concejal de Antofagasta. Los tres fueron formalizados por fraude al fisco.

Tatiana Rojas, que se desempeñaba como subsecretaria de Vivienda, renunció al cargo a los días de conocerse esta situación por una publicación de Timeline el 16 de junio de 2023. Ella, en su segunda declaración ante el Ministerio Público aseguró que antes de que estallara el caso se comunicó por iniciativa propia con Crispi, exponiéndole una serie de antecedentes sobre los convenios suscritos por la Seremi de Antofagasta y la ONG ligada a RD.

“El día 6 o 7 de junio, un asesor mío me informa de que hay un rumor de que en la región habría una situación donde Daniel Andrade tendría una fundación y esa fundación tendría contratos o algún tipo de relación con el seremi de Vivienda, que era el mismo partido. Y lo que yo hago efectivamente es conversar con la subsecretaria de Vivienda del momento para saber si estaba al tanto, ella me dice que estaba al tanto y que se estaba investigando”, afirmó Crispi.

“Como también lo he señalado y lo he descrito, las labores propias, y que también no es un invento, es lo que formalmente le corresponde al jefe asesor del Presidente, son labores que están alejadas de este tipo de situaciones. Lo que no significa que no pasen por delante de uno este tipo de situaciones. Lo que uno hace es, cuando hay una alerta, es intentar encauzarla institucionalmente. Y eso es lo que hice en su momento, encauzándola a través de la subsecretaria, quien me dice que estaba al tanto. Posteriormente el Presidente toma razón y toma conocimiento el día 16 también, como es de público conocimiento”, agregó.

Crispi dijo no ver contradicción entre lo que él estaba detallando y las declaraciones de Rojas ante la Fiscalía de Antofagasta.

“Lo que ella, entiendo, señala, porque aquí se filtró parte de su declaración a los tribunales, es que ella tomó conocimiento el 2 de mayo a través de una denuncia que hacen funcionarios del mismo ministerio. Y que conversó conmigo el día 7. Que no es distinto a lo que yo estoy señalando”, dijo.

Tras eso, criticó las afirmaciones de Carlos Contreras respecto a que le omitió información sobre el caso al Presidente.

“Yo creo que hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Lo que él ha señalado es que él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia. Eso es lo que él señala. Y yo no he recibido ningún informe. Por tanto, no veo en eso una discrepancia”, aseguró.