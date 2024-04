Democracia Viva: exsubsecretaria Tatiana Rojas refuta versión de Miguel Crispi en Fiscalía e insiste en que entregó una serie de documentos al ministro Montes

Desde que estalló el caso líos de platas, a raíz de convenios suscritos entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta, parte importante de la atención ha girado entorno a cuándo se enteraron las autoridades de gobierno y las medidas que éstos adoptaron.

Según el jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio, Miguel Crispi, él tomo conocimiento de los hechos el 7 de junio, nueve días antes de que Time Line publicara el reportaje que hizo estallar la polémica. De acuerdo con su declaración ante los fiscales que llevan la causa, ese día tomó contacto con la entonces subsecretaria Tatiana Rojas, quien le confirmó que se estaban levantando antecedentes sobre los tratos que tenían como protagonistas a Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras.

Sin embargo, conforme con su versión, solo conoció datos menores. “No tomé conocimiento de los roles específicos que cumplían los miembros de esta fundación, del detalle de transferencias, del nivel de ejecución o no de determinados servicios u otros aspectos particulares de esta situación. En resumen nunca tuve a la vista algún tipo de antecedente que me llevara a formarme la convicción de estar frente a algún tipo de delito”, comentó Crispi.

Pese a ello, su versión de los hechos se contrapone con lo expuesto por Rojas, quien en su segunda declaración ante el Ministerio Público, a la cual tuvo acceso La Tercera, aseguró que fue ella quien decidió contactarse con Crispi y que, en esa oportunidad, le detalló qué información se tenía y las acciones que se estaban tomando.

“Quiero agregar que el día 7 de junio de 2023 conversé por teléfono, por iniciativa propia, con Miguel Crispi, en su calidad de Jefe de Asesores, exponiéndole los antecedentes con los que contaba, le señalé las gestiones que se estaban efectuando a nivel ministerial y le informo que mi superior, es decir, el Ministro (Carlos) Montes, estaba al tanto, con la idea de darle tranquilidad que el tema se estaba interviniendo. Sobre lo que le dije, lo puse en alerta de los convenios, que estaba involucrada Democracia Viva, quedando tranquilo porque se estaba abordando sectorialmente”, manifestó la renunciada militante de Revolución Democrática.

¿Por qué se comunicó con Crispi? De acuerdo con su exposición: “porque se podría abrir un flanco comunicacional”.

Miguel Crispi prestó declaración ante los fiscales y se retiró sin responder preguntas de la prensa.

Mediante su exposición, además, la exsubsecretaria también apuntó en contra de la postura que ha mantenido el titular de Vivienda, quien se ha limitado a esgrimir que solo recibió una minuta de una carilla de parte de Rojas. De hecho, aseveró que fue el 2 de mayo de 2023 que el ministro Montes comenzó a consultar respecto de movimientos en la seremi de Antofagasta. Puntualmente, por la eventual contratación masiva de militantes de RD.

“Estaba toda la documentación fundante”

De acuerdo con la declaración de Tatiana Rojas, ella tomó conocimientos de las presuntas irregularidades una vez que recibió el correo de la presidenta de la asociación de funcionarios de la región de Antofagasta, Carla Olivares. “Una vez que recibo este correo le pido informar de estas situaciones por la misma vía al seremi Carlos Contreras, con copia al jefe de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado. El día 18 de mayo de 2023 me contesta lo solicitado por medio de Oficio 584, llamándome la atención que venía firmado por toda la jefatura de la Seremia, lo que le daba una formalidad y respaldo a la información contenida”, explicó.

Según detalló la exmilitante RD, ahí no se hacía alusión específica a Democracia Viva. Más tarde, agregó, recibió la respuesta de Trincado, quien no detectó situaciones irregulares y aseveró, conforme con su versión, que no había incumplimientos graves en materia administrativa.

Con esos antecedentes en mano, continuó Rojas, citó a una reunión que tuvo lugar el 8 de junio, donde le pidió al entonces jefe de Asentamientos Precarios “que me explicara los pasos que iba a seguir, su planificación de trabajo que ya había iniciado, según me señala, indicándome los responsables de cada tema”. Acto seguido, enfatizó Rojas, fue que preparó el material que entregaría al ministro Montes.

“Preparé una carpeta y una minuta que entregué el Ministro Montes el mismo 8 de junio. Adjunto copia de minuta entregada al Ministro Montes, que yo misma dejé sobre su escritorio, era un resumen pero estaba toda la documentación fundante. Luego, el ministro nada me preguntó sobre el tema, pero desconozco la razón, no puedo afirmar si lo leyó o no”, acotó la exsubsecretaria.

Respecto de interrogantes que le hubiese planteado el secretario de Estado, Rojas apuntó a que Montes, antes de que se recibiera el correo de los funcionarios, le pidió indagar sobre la posible contratación de profesionales de Revolución Democrática en la Seremi de Antofagasta.

“Con esta petición consulte con el seremi Contreras, quien me señaló que en algún minuto de necesidad había sumado personas para labores específicas pero que ya en ese minuto quedaban solo tres. Yo en ese momento entendí que se refería a personas de Revolución Democrática, no le pedí nombres. No me agregó bajo que ítem o de qué forma tenía contratada a esas personas pero sí me reconoció que era efectivo. Esa información me la entregó por whatsapp. Todo esto fue antes del 2 de mayo del 2023. Esta respuesta se la comuniqué vía verbal al ministro”, complementó.

“La referencia a La Moneda corresponde a Montes”

Consultada sobre los mensajes que intercambió con el exseremi Contreras entre el 5 y el 7 de junio, Rojas le indica que esto surgió luego de que éste le indicara que podría abrirse un flanco en la materia. “Ante ello, le solicité que me enviara antecedentes, sobre cómo se desarrolló el proceso, qué tuvo en consideración para seleccionar a las fundaciones, cómo hizo su trabajo, si abrió una convocatoria, enviándome respaldos documentales”, afirmó.

FOTO: DEDVI MISSENE

Y continuó: “Las conversaciones por whatsapp que se me exhiben corresponden a las que me referí en la respuesta anterior, y puedo precisar que parten el 5 de junio y en cuanto al documento que se me exhibe fue el que me envió el ex seremi Contreras y fue también considerado para elaborar la minuta al ministro que dejé en su oficina, a la que aludí anteriormente. Pero no dejé copia de dicho informe en la carpeta. La referencia a la Moneda que aparece corresponde al Ministro Montes. La información que yo tenía se la entregué al Ministro Montes”.

Respecto de su salida de la cartera, Rojas indicó que se le solicitó la renuncia el día 23 de junio de 2023 por parte del Presidente Gabriel Boric, sin que, según ella, se le entregaran argumentos.

Insistió, en ese sentido en que ella comunicó “todo lo que tenía que comunicar en el momento que correspondía” a su superior jerárquico. “Además, actué sin dilación e inicié las gestiones que consideré necesarias mientras ejercía como subsecretaria”, recalcó.

Según la exautoridad de gobierno, en todo caso, nunca tuvo acceso a antecedentes “que me hicieran pensar que esto excedía temas administrativos ministeriales o que pudiera haber algún delito”.