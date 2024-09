El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, ahondó en la postura que manifestó durante el Te Deum Ecuménico del 18 de septiembre respecto al aborto y la eutanasia.

En la ceremonia, enmarcada en las celebraciones de Fiestas Patrias de 2024, Chomalí -sin hacer una mención explícita- planteó que “siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro”.

Durante este viernes, el líder religioso abordó sus planteamientos, comentando que es una equivocación que la clase política impulse las normativas respecto al aborto y la eutanasia.

“Esos seres humanos son los mas débiles, son los más indefensos, son los más inocentes, son los más pobres, los que dependen absolutamente de otros y son los que más hay que cuidar”, comentó en diálogo con el canal 24 Horas.

Arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí: “El aborto y la eutanasia son un acto de violencia” Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Respecto a la eutanasia, el arzobispo Fernando Chomalí comentó que “las personas que están en el lecho de enfermo, que se sienten queridos, respetados (...) acompañados de todo punto de vista, jamás se les pasa ni por la mente pedir que su vida termine. Ellos dicen ‘hasta que diosito me lleve’”.

Por otra parte, al abordar el aborto, el líder religioso comentó que existen instituciones que hacen acompañamientos “en todo sentido” a mujeres que atraviesan “embarazos complejos”. Y que si bien reconoce que son dramas “a veces terribles”, éstos “suelen terminar siempre con el niño en el brazo”.

“Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que no podemos solucionar problemas serios, complejos difíciles a través de un acto de violencia y el aborto y la eutanasia son un acto de violencia”, añadió Chomalí.

Siguiendo esa línea, el arzobispo de Santiago comentó que si bien se plantea en el debate de ambas iniciativas la libertad de las personas de elegir, la calificó de “una libertad equivocada porque no apunta al bien de personas indefensas”.

“Estamos en una sociedad plural. La ministra dijo que yo era una voz más; tiene toda la razón, pero la presento en un país democrático (...) sería terrible que en una facultad de medicina, que por naturaleza forma personas para sanar, se les enseñe a eliminar a seres humanos inocentes”, comentó.

Al mismo tiempo, indicó que “sería terrible que hubiese un ramo de eutanasia, de aborto, eso sería un fracaso y espero que esa ley no salga y por supuesto también vamos a trabajar arduamente para que haya objeción de conciencia, porque absolutamente nadie puede obligar a una persona a ir en contra de su conciencia que está formada para hacer bien, cuidar, sanar en lo posible pero nunca dañar”.

“Es irracional terminar con una vida de un ser humano inocente. Yo diría más: es un fracaso de la sociedad, porque justamente la gracia está en cuidar a los más desvalidos y a los más necesitados”, cuestionó el religioso.

Relación con el gobierno

El monseñor Fernando Chomalí descartó que haya podido reunirse con el Presidente Gabriel Boric para poder abordar temas como la eutanasia y el aborto. Sin embargo, no cerró la posibilidad a que eso ocurra.

“Si él quiere saber mi opinión y tener una conversación, yo iría, iríamos un equipo y con el mayor respeto del mundo le haremos ver, desde el punto de vista de la ciencia, el punto de vista de la biología, de la ética, la inconveniencia de proyectos de este tipo”, afirmó, al mismo tiempo que llamó a ver la experiencia de otros países en la materia.

Por otra parte, el religioso fue consultado respecto a la relación de la Iglesia con la administración de Boric, luego que la vocera Camila Vallejo planteara que pese a las diferencias de opiniones que hay en algunos temas planteados durante el Te Deum, “no nos enceguece respecto a las coincidencias que tenemos”.

“Las relaciones son de personas civilizadas. Es decir, cada uno hace su trabajo en Chile, existe libertad religiosa, eso lo vamos a cuidar celosamente, hay conversaciones con el -Ministerio de Educación respecto de las clases de religión. Yo creo que está más que claro que la religión es una contribución al país”, apuntó.

Y al abordar la existencia de un Estado laico, Chomalí planteó que “otra cosa es ser antirreligioso y un país laico no es antirreligioso. Además cualquier persona creyente o no creyente de cualquier religión se da cuenta el aporte inmenso que hacemos nosotros”

“Yo creo que sería muy terrible que se empezara a generar una distancia -por así decirlo- o generar conflictos artificiales. La ministra Vallejo en mi opinión hizo un comentario muy sensato, el hecho que no estemos de acuerdo en algunas cosas no significa no reconocer lo bueno que se hace y creo que lo que yo intenté fue sobre todo decir que Chile no se está cayendo a pedazos, que hay esperanza, que hay un ethos que nos pertenece a todos, que nos va a ayudar a salir de un momento bien complejo como el que estamos viviendo”, cerró.