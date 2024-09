Tohá valora llamado a los acuerdos en seguridad de parte de Chomalí: “Chile no debe acostumbrarse jamás a la violencia”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió este miércoles por la tarde a las definiciones que entregó el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias.

En su intervención en la Catedral Metropolitana de Santiago, el líder religioso abordó diversos temas de contingencia, como la seguridad en el país.

“Hoy, por lejos, lo que más preocupa es la seguridad. Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona o que no lo asaltarán”, sostuvo en la instancia Chomalí.

Y, en esa misma línea, manifestó que “Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso”.

Por lo mismo, emplazó que “si no no hay una acción en conjunto de la sociedad, el país corre el riesgo de convertirse en rehén del crimen organizado. Pronto ya será tarde. Comenzará la ley del más fuerte y el Estado será un mero espectador””.

“Invito y exhorto a que se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país, públicas y privadas, nos escuchemos y dialoguemos. La seguridad no es un tema meramente político, sino que es un tema ético, anterior a cualquier otro asunto. No puede ser una moneda de cambio para ser negociada por una ley u otra concesión”, subrayó.

Conocidas sus palabras, la ministra Carolina Tohá ocupó su cuenta en X para abordar lo ocurrido, reconociendo que “escuché con atención la homilía del arzobispo Chomalí. Sus palabras expresan un llamado contra el pesimismo y también el conformismo. Una invitación a construir caminos mediante el diálogo y la unidad para enfrentar el crimen organizado y la corrupción”.

“También para abrirles oportunidades a los jóvenes y para mejorar las pensiones. Ningún esfuerzo será suficiente hasta que los habitantes de nuestro país salgan sin miedo a las calles y no deban convivir con la violencia fuera o dentro de sus casas”, agregó.

En esa línea, Tohá aseguró que “no hay lugar para la complacencia en nuestro Gobierno. Chile no debe acostumbrarse jamás a la violencia”.

“Por eso, con el Presidente Gabriel Boric coincidimos en la necesidad de lograr amplios acuerdos que atraviesen a toda la sociedad para hacer de la Estrategia de Seguridad una política de Estado para Chile”, cerró.