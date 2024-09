El Presidente Gabriel Boric abordó su asistencia al Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, instancia que fue encabezada por el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, en la Catedral Metropolitana de Santiago durante este miércoles.

El Mandatario utilizó su cuenta en X para referirse a la concurrencia a la tradicional ceremonia, planteando: “Qué importantes son las tradiciones y participar con respeto, junto a miles que con su fe desean lo mejor para el presente y futuro de Chile”.

A esas palabras se plegaron las de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien destacó al Te Deum Ecuménico como “una instancia de unidad y de encuentro entre todos los credos”.

Al mismo tiempo, lo apuntó como “un hito republicano que nos une como pueblo y nos permite reflexionar en cómo construir un país más justo. Hoy junto al Presidente Gabriel Boric, ministras, ministros y autoridades de Gobierno, llegamos hasta la Catedral de Santiago para ser parte de esta importante ceremonia”.

“Que estas Fiestas Patrias sean una instancia de encuentro entre los distintos puntos de vista y sueños de cómo queremos que sea nuestro país. ¡Sigamos construyendo un Chile más justo y democrático!”, cerró.

Presidente Boric valora palabras de Chomalí en Te Deum Ecuménico: “Este es un momento en el que los chilenos nos quieren ver a todos unidos”

Boric no abordó en su intervención en redes sociales las menciones que hizo Chomalí respecto a temas de contingencia. Durante su intervención, el religioso fijó posturas de la Iglesia respecto a temas como la eutanasia y el aborto, dos iniciativas que desde La Moneda buscan impulsar.

“Siempre y cuando el bien de las personas se vea amenazado alzaremos la voz por todos aquellos que no tienen voz, desde los niños no deseados en el vientre de sus madres hasta los ancianos descartados que dan su último suspiro”, comentó Chomalí, sin hacer una mención explícita al aborto y a la eutanasia, respectivamente.

Junto con ello, el arzobispo de Santiago hizo un llamado a la clase política a un “gran acuerdo nacional” por la seguridad y sostuvo que “Chile no se acostumbra y no se acostumbrará a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños. Chile no está acostumbrado a eso, no quiere eso”. Sumado a eso, el religioso abogó por la unidad de Chile.

Sin embargo, el Presidente Gabriel Boric sí ahondó en sus posiciones respecto al Te Deum Ecuménico en el esquinazo de cueca realizado en el Palacio de La Moneda.

“Creo que el obispo Chomalí dio un muy buen discurso y que comparto prácticamente en su plenitud, en especial en los ejes en que abordó las preocupaciones que tenemos respecto de Chile”, comentó.

“Este es un momento en el que los chilenos nos quieren ver a todos unidos. Son pocos los momentos en que logramos tener una unidad férrea (...) quiero que aprovechemos estas Fiestas Patrias que son particularmente largas, que se están disfrutando en todo Chile y los llamo a unirnos, a querernos”, añadió el Jefe de Estado.

En lo que queda de jornada, se espera la realización de la gala presidencial en el Teatro Municipal de Santiago durante la tarde de este miércoles.

Todo esto previo a la participación del Mandatario en la Parada Militar de este jueves 19 de septiembre, jornada en la que se conmemoran las Glorias del Ejército y en que se celebrará el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas en la elipse del Parque O’Higgins en Santiago.