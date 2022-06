Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: Boric arremete contra “plan B” impulsado por senadores DC y busca ordenar al oficialismo ante el plebiscito

Plebiscito: Boric arremete contra “plan B” impulsado por senadores DC y busca ordenar al oficialismo

Desde Los Ángeles, California, donde participa de la IX Cumbre de Las Américas, el Presidente Gabriel Boric cuestionó ayer el proyecto impulsado por los senadores DC Matías Walker y Ximena Rincón que busca flexibilizar el quórum requerido para modificar la actual Constitución desde el Congreso. También fustigó a los partidos de Chile Vamos por su rápido apoyo a la iniciativa, la que supone un “Plan B” para cambiar la carta fundamental ante una eventual derrota del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, fortaleciendo la opción del Rechazo.

“Quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios (...) La Constitución lleva más de 30 años, entonces que no lo vengan a plantear ahora, antes del plebiscito”, afirmó el Mandatario.

“La derecha rechaza, está en su derecho, pero que no le diga a la gente que acá hay terceras vías”, agregó Boric, insistiendo en que lo que se juega en el referéndum son dos posiciones: aprobar o rechazar.

El Presidente también buscó alinear a los propios partidos de gobierno, sobre todo luego de que algunos parlamentarios del PS y el PPD se mostraran abiertos a respaldar la estrategia de los senadores DC y ante el riesgo de que comience a tomar fuerza en sectores de la ex Concertación la tesis de “rechazar para reformar”.”No me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no van a estar en esta alternativa”, enfatizó Boric. Lee más de esta historia

> Las nuevas proyecciones del Banco Central

Tras aumentar a 9% la tasa de interés el martes, ayer el Banco Central entregó un nuevo Informe de Política Monetaria (IPoM), en el que ajustó sus proyecciones en distintas variables económicas. Acá tres de ellas:

Inflación: mientras que en marzo el Banco Central había proyectado una inflación de 5,6% para 2022, ahora prevé que el IPC de este año cerrará en 9,9%. Ayer, de hecho, el INE informó que el índice de precios subió 1,2% en mayo, con lo que acumula en lo que va del año una expansión de 6,1% y de 11,5% a doce meses.

Tasa de interés: si en marzo el techo del corredor para la tasa de interés llegaba a 8,5%-8,75%, ahora ese nivel escaló hasta 10,5%. No obstante, en el escenario central, el instituto emisor espera llevar hasta 9,5% la tasa de interés.

Actividad económica: aunque mejoró levemente la proyección de crecimiento para este año desde un rango de entre 1% y 2% a uno de entre 1,5% y 2,5%, para 2023 aumentaron las probabilidades de una contracción económica. Así, las estimaciones para el próximo año pasaron de un rango de entre -0,25% y 0,75% a uno de entre -1% y 0%. Lee más de esta historia

> Cita con Biden. En el marco de la Cumbre de las Américas, el Presidente Boric tendrá hoy una reunión bilateral con Joe Biden, donde abordarán temas como migraciones y control de armas. Sigue leyendo

> La nueva apuesta de la Convención. Los miembros de la comisión de Armonización esperan reducir hasta 90 normas del borrador de la propuesta de nueva Constitución, el que actualmente tiene 499 artículos. Sigue leyendo

> Sueldos de asesores en La Moneda. Salarios de hasta $ 7 millones ganan algunos de los asesores de Palacio, mientras que otros también superan el tope de $ 5 millones comprometido por el Presidente Boric en campaña. Sigue leyendo

El rol público de las universidades

Es preocupante que a nivel constitucional y desde la propia academia sigan existiendo visiones que identifiquen la provisión de bienes públicos solo con aquellas instituciones que pertenezcan al Estado.

Permítaseme, en esta ocasión, escribir sobre una no-noticia. Un acontecimiento trágico ocurrido este fin de semana del que, probablemente, usted ni se enteró: el domingo, durante la misa católica de Pentecostés en la iglesia de san Francisco Javier, en Owo, Nigeria, un grupo abrió fuego contra la multitud. Por Juan Ignacio Brito

Aun sin contar con una propuesta afinada de nueva Constitución, la ciudadanía se verá pronto confrontada a tomar partido a favor o en contra de ese texto. Como ya lo han dejado claro algunas reconocidas figuras públicas, habrá quienes adoptarán esa decisión sin dar siquiera lectura al borrador. Aunque dicha conducta está lejos de ser virtuosa, no es excepcional. Por Yanira Zuñiga

