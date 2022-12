Lo que tienes que saber este jueves en La Tercera: senadores cierran filas con Valencia para fiscal nacional y se profundiza “gallito” con La Moneda

Senadores cierran filas con Valencia para fiscal nacional y se profundiza “gallito” con La Moneda

Luego de que el lunes el Senado rechazara por segunda vez la propuesta del Presidente Gabriel Boric para asumir como Fiscal Nacional, parlamentarios de distintos partidos, oficialistas y de oposición, comenzaron a transparentar su favoritismo por la candidatura del abogado Ángel Valencia, carta sobre la que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó aprensiones por haber defendido a acusados de delitos sexuales en el ejercicio de su profesión.

“El nombre de Valencia no solo genera un consenso mayor en el Senado, sino que también en la Corte Suprema, por algo se posicionó primero en la quina junto a José Morales. Por eso a mí me extrañó mucho que el gobierno no considerara ese amplio apoyo que tenía”, manifestó el senador Matías Walker junto con destacar que el lunes la propia ministra de Justicia, Marcela Ríos, enfatizó que nadie debe ser inhabilitado para postular a un cargo como el de fiscal nacional por el mero hecho de haber ejercido la profesión de abogado en la forma que lo establece la Constitución.

Más enfático, el senador socialista Fidel Espinoza dijo que “ya es el momento de que se elija a la mejor persona de una vez por todas”, para luego acusar al gobierno de tener una actitud “soberbia” al intentar imponer nombres sin establecer un diálogo con el Parlamento.

En La Moneda, en tanto, insistieron en defender la prerrogativa del Presidente Boric para elegir a la nueva carta que propondrá al Senado para encabezar el Ministerio Público y que en este “gallito” con la Cámara Alta -de acuerdo a un reporte de las periodistas Isabel Caro y Catalina Batarce- el Mandatario no estaría dispuesto a ceder.

Además, fuentes de La Moneda argumentaron que a los reparos que se han formulado a la postulación de Valencia por las causas penales que ha asumido, se sumaría el hecho de que el abogado tiene algunos nexos políticos -no solo es “compadre” del presidente del PS, Álvaro Elizalde, sino que también actuó como representante de la hoy ministra Carolina Tohá y del excanciller Heraldo Muñoz (PPD)- que harían compleja su designación. Lee más de esta historia

Tras advertencias del Servel, reforma por proceso constituyente fija un nuevo cronograma electoral

Ayer se ingresaron al Senado las reformas para materializar el acuerdo político suscrito el 12 de diciembre que habilita un nuevo proceso constituyente.

Luego de las advertencias del Servel sobre lo complejo que era convocar a la elección de quienes conformarán el Consejo Constitucional para abril del próximo año -como se definió originalmente en el pacto-, en el proyecto presentado ayer se modificó el calendario, fijándose estos comicios para el 14 de mayo de 2023.

Las candidaturas deberán inscribirse el 14 de febrero y la campaña se iniciará el 14 de marzo.

Asimismo, se estableció que la Comisión de Expertos comenzará su labor ya no en enero, sino que el 6 de marzo, para luego tener un plazo de tres meses para elaborar el anteproyecto de Constitución que servirá de base para los consejeros, quienes, a su vez, tendrá un límite de cinco meses para entregar la propuesta final.

Respecto del plebiscito de salida, este quedó fijado para el 26 de noviembre de 2023, pero para efectos de cierre del padrón, pues se estima que este referéndum se llevaría a cabo en enero de 2024. Lee más de esta historia

A foco

Gobierno descarta apoyo a proyectos que permiten autopréstamos con fondos previsionales

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue enfática en señalar que el gobierno no apoyará las mociones parlamentarias que buscan permitir a los afiliados a las AFP realizarse un autopréstamo con cargo a sus ahorros previsionales.

En qué consisten los proyectos: ayer comenzó la discusión legislativa de tres proyectos presentados por diputados relativos al retiro anticipado de fondos. En dos de ellos se permitiría girar hasta el 100% de los ahorros bajo la condición de reintegrarlo en cuotas prorrateadas, las que deben comenzar a ser pagadas en un plazo máximo de cinco años desde el giro. La tercera iniciativa establece un retiro más limitado, por un monto equivalente al 15% de los recursos existentes en la cuenta de capitalización individual y también bajo el mecanismo de autopréstamo.

Qué dijo la autoridad: “Más que autopréstamo, parece un retiro total de fondos, lo cual nos parece que no sería responsable con la reforma a las pensiones que estamos proponiendo”, expuso Jara. La autoridad también destacó que, aunque de una forma más acotada, el gobierno ya recogió la idea de un autopréstamo con cargo a los fondos de pensiones en la reforma previsional que hoy está radicada en la Comisión de Trabajo. Lee más de esta historia

Atención con...

> Piden a Boric intervenir Santiago

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que alerta sobre la inseguridad e insalubridad existente Santiago y pide al Presidente Boric intervenir ante “la incapacidad” con que la municipalidad enfrenta el problema. Sigue leyendo

> Chile abrirá embajada en Palestina

El Presidente Boric anunció que durante su gobierno se elevará el carácter de la representación oficial de Chile en Palestina con la apertura de una embajada. “No podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal”, dijo. Sigue leyendo

> ¿Habrá pirotecnia en Valparaíso?

En duda están los tradicionales festejos de Año Nuevo con fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar. ¿La razón? Los productos pirotécnicos almacenados ya excedieron el plazo de dos años que otorga el Ministerio de Defensa para su uso. Sigue leyendo

> El periplo de Zelensky en EEUU

En su primer viaje internacional desde la invasión rusa, el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arribó ayer a Washington para reunirse con su homólogo Joe Biden y, según sus palabras, discutir la estrategia de cooperación de Estados Unidos. Sigue leyendo

Editorial

Presiones para postergar IVA a los serviciosLa decisión de implementar esta medida -que acopiará recursos para financiar la PGU- respondió a un acucioso estudio técnico y gozó de amplia transversalidad, entregándose además un período de transición razonable.

Opinión

» Santiago centro: ¿Rescate imposible?

Las autoridades contemplan la decadencia, la comentan y la denuncian, pero hacen poco o nada por revertirla. Santiago centro desfallece ante la indiferencia y la desidia. La alcaldesa luce impotente, desganada, como si estuviera ideológicamente convencida de que la ciudad debe caminar hacia el cadalso. No es la única responsable de esta crisis larga, pero sí de que hoy el daño se profundice. Juega al comprahuevos con el gobierno: el municipio y el Ejecutivo se pasan la pelota uno a otro. Por Juan Ignacio Brito

» Eligiendo fiscal nacional

A vista y paciencia de todos, se boicotea políticamente el proceso de la elección de una o un nuevo fiscal en un momento clave en el país. El gobierno será presa fácil sino es capaz de ordenar sus vocerías, jerarquizar sus argumentos, transparentar sus razones para presentar candidaturas y defender a brazo partido la independencia de los poderes del Estado .Por Paula Walker

De nuestro portal

Micromachismo, mamitis y conspiranoico. ¿Qué significan las nuevas palabras ingresadas al diccionario de la RAE?

Culto • Sigue leyendo

Ya no es fiebre. Estos son ahora los diez síntomas más comunes de Covid.

Qué pasa • Sigue leyendo

Mascotas. Guía para elegir el mejor dispensador de alimento para tu perro.

Práctico • Sigue leyendo

Conectados para el futuro. Estudiantes de Renca tendrán conexión a internet gratis durante un año.

Laboratorio de contenidos de marca • Sigue leyendo

En portada

Revisa la versión papel digital de La Tercera