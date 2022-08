Lo que tienes que saber este martes en La Tercera: oficialismo se divide frente a cómo conformar una eventual nueva Convención si gana el Rechazo

Oficialismo se divide frente a cómo conformar una eventual nueva Convención si gana el Rechazo

La tesis promovida por el Presidente Gabriel Boric sobre la existencia de un mandato para convocar a una segunda Convención Constitucional en caso de una derrota del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre instaló un nuevo dilema entre los partidos oficialistas: aunque hay un relativo consenso en la necesidad de que se elija un nuevo órgano constituyente, han aflorado divergencias respecto de la forma de conformarlo.

De acuerdo a un reporte de los periodistas Isabel Caro y Cristóbal Fuentes, mientras que el Partido Comunista y Convergencia Social –la colectividad del Mandatario– han advertido que las condiciones para elegir una nueva Convención deben ser las mismas que rigieron el proceso original, desde Socialismo Democrático ya están alistando fórmulas alternativas, lo que incluye acotar la participación de independientes y de los pueblos originarios, argumentando la necesidad de “corregir los errores del pasado”.

En el PS, por ejemplo, se ha planteado la conveniencia de que se postule en listas cerradas, nacionales y paritarias, donde los independientes no puedan agruparse en sus propias nóminas, sino que solo puedan competir dentro de las plantillas de los partidos. Y si bien aceptan los escaños reservados para representantes de pueblos originarios, señalan que ahora estos deber estar asignados de manera proporcional al número de votantes de cada etnia en los comicios.

“Hubo un problema de sobrerrepresentación (de los pueblos originarios) y creo que las listas de independientes fueron un error. Probablemente un órgano más chico en términos cuantitativos, con un tiempo más acotado, son las cosas que están sobre la mesa hoy”, comentó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD).

En medio de este debate, la reacción del PC no se hizo esperar. “Lo que van a tratar de hacer los que están por el Rechazo es disminuir la cantidad de constituyentes, la participación de los pueblos originarios, porque incluso hay algunos que están pensando hacer una Convención en que la mitad sean electos y la otra mitad parlamentarios, y esas son fórmulas que se rechazaron en su tiempo y que no cabe ponerlas en práctica”, afirmó ayer el timonel comunista, Guillermo Teillier.

Ximena Peralta de Convergencia Social agregó que “se equivocan quienes piensan que aquella expresión diversa de la sociedad chilena que se reflejó en la Convención fue el problema”.

Sin entrar en mayores detalles, pues dijo que el diseño final debe ser zanjado en el Congreso, el Presidente Boric planteó el domingo que una de las características que debe mantener la eventual nueva Convención es que sea ciento por ciento electa, que mantenga el criterio de paridad y que se garantice alguna forma de representación de los pueblos originarios.

Desde la oposición, en tanto, los partidos de Chile Vamos también se abrieron a la convocatoria de una elección para conformar un nuevo órgano constituyente sin la necesidad de un nuevo plebiscito de entrada. Con todo, coincidieron con Socialismo Democrático en que su conformación debe ser distinta a la que redactó la actual propuesta constitucional. Lee más de esta historia.

Super de Salud busca fórmula para restituir dineros por alza de planes a afiliados de las isapres

El superintendente de Salud, Víctor Torres, abordó ayer el inédito fallo de la Corte Suprema que junto con acoger los primeros recursos de protección presentados por afiliados de las isapres para dejar sin efecto las alzas en sus planes de salud, también ordenó congelar los reajustes a todos los cotizantes del sistema, al menos hasta que las aseguradoras reformulen su adecuación de precios según los criterios establecidos en el dictamen.

En este sentido, el regulador dijo que están evaluando –según lo ordenado por el máximo tribunal– cómo restituir los dineros a aquellos afiliados a los que las isapres ya les hubiesen reajustado el valor de su plan.

“Respecto de los alcances de esta sentencia, la Superintendencia se encuentra determinando los mecanismos más eficientes para poder dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte Suprema. En lo inmediato estamos viendo cuál es la vía más óptima para realizar la devolución de los montos cobrados producto del alza a quienes se les haya aplicado dicho incremento”, explicó.

Torres también dijo que a raíz de esa alza hubo personas que optaron por cambiar su plan o incluso renunciar a su isapre. En este caso, dijo que se deben revertir las modificaciones y reincorporar a los cotizantes que se hayan desafiliado al no aceptar el alza.

El reajuste de 7,6% que las isapres aplicaron sobre sus planes entró en vigencia en junio. Y de acuerdo a un artículo de la periodista Mariana Marusic, solo en julio las aseguradoras obtuvieron por ese concepto ingresos por casi $10 mil millones.

Finalmente, Torres también señaló que la superintendencia aún analiza cómo establecer los plazos para la nueva adecuación de precios 2022 de acuerdo al fallo de la Suprema, pero sin contravenir la actual legislación. Por este motivo, el regulador no entregó mayores detalles sobre el cronograma para el nuevo proceso, una situación que mantiene en alerta a las isapres, las que mañana miércoles se reunirán con la Superintendencia y el Ministerio de Salud. Lee más de esta historia.

Discutible test de drogas en la Cámara Baja

Tal cual ha sido redactada esta normativa, es posible que se presente más para indebidos fines políticos antes que para servir como un adecuado ejercicio de transparencia.

» Sin Dios ni Ley

La afirmación del ministro Jackson, respecto de que ellos tienen “una escala de valores y principios no solo distinta del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió”, ilustra a la perfección aquella prepotencia con la que salen a cuestionar las reglas del juego cuando estas no les son provechosas. Nada les hace pensar que hay algunas fallas en su “ética”; ni el cuestionamiento de autoridades como el ex ministro Belisario Velasco -quien dijo recientemente que ve “al gobierno en un intervencionismo sin precedentes”-, ni el haber sido oficiados por la CGR en más de decena de ocasiones.

Por Sebastián Izquierdo

» Constitución y tribalismo ideológico

El filósofo norteamericano Allen Buchanan denomina tribalismo intrasocietal a aquel que genera una división Ellos/Nosotros dentro de una misma sociedad para relegar al otro a un estatus inferior. Esta división se construye a partir de ideologías que permiten adoptar una identidad moral. En ello se ancla la cultura de la cancelación y la supremacía moral. Es lo que hemos visto en Chile a lo largo de los últimos años con la irrupción del Frente Amplio y un revigorizado Partido Comunista. Es lo que vimos como reality show durante la Convención Constitucional en convencionales como Stingo, Bassa o Baradit, o el influjo plurinacional de Elisa Loncon y la machi Linconao. Es lo que reivindica el ministro Jackson cuando apela a una escala moral superior a la de los demás.

Por Gabriel Zaliasnik

